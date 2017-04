Politica Țărăniștii din județ și-au ales președintele de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Aproape o sută de țărăniști din douăzeci de organizații locale, câte au mai rămas după anii de frământări și conflicte între facțiunile PNȚCD, au fost prezenți la Conferința Județeană organizată, duminică, începând de la ora 13, la Teatrul „Bacovia”. Întâlnirea a început cu intonarea Imnului României și un cuvânt de salut rostit de liderul PNȚCD, dr. Constantin Negru, care a fost și singurul candidat pentru funcția de președinte. Ordinea de zi a cuprins alegerea secretariatului însărcinat să coordoneze conferința, prezentarea raportului de activitate pe anul 2016, a moțiunii pentru 2017 și a candidaților, stabilirea comisiei de numărare a voturilor, apoi votarea propriu-zisă. Țărăniștii care au candidat, duminică, sunt Constantin Negru, pentru funcția de președinte al organizației județene, Sandu Pobereznic – prim-vicepreședinte, Ion Bordea – secretar general, iar ca vicepreședinți, următorii: Gabriel Ungureanu (Bacău), Sorin Stancea (Bacău), Pavel Căpraru (Moinești), Vasile Pavel (Bacău), Dumitru Boatcă (Buhuși), Alexandru Băicoianu (Buhuși), Francisc Tancău (N. Bălcescu), Daniela Burcă (Prăjești), Virgil Pâslaru (Bacău), Gh. Chițimuș (Bacău), Elena Sava (Bacău), Gabriel Melinceanu (Bacău), Ovidiu Gherman (Mărgineni), Gh. Cheptănaru (Bacău), Simona Carleta Hristea (Bacău), Ionuț Șteflea (Bacău), Cristian Iacob (Bacău) și Irima Panaiotopulus (Bacău). Toți candidații au primit voturile necesare obținerii funcției. Obiectivele țărăniștilor sunt „relansarea partidului și trezirea conștiinței românilor din țară, dar și a celor patru milioane de tineri din Occident”, organizarea de acțiuni care să stimuleze „relansarea agriculturii, stoparea defrișărilor, împăduririle, înființarea asociațiilor agricole în mediul rural”, sprijinirea micilor producători etc. Există și sarcini mai aplicate, care vizează soarta PNȚCD Bacău: „În primul rând, noi vom încerca să întărim organizația județeană și să înființăm noi organizații locale, astfel încât, la viitoarele alegeri locale, să obținem rezultate bune și să avem consilieri locali, consilieri județeni și primari”, a declarat dr. Constantin Negru, președintele PNȚCD Bacău. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.