Tanchiştii au ieşit la alergare

Militarii din cadrul Batalionului 631 Tancuri “Oituz” au ieşit la alergare prin cartierul CFR şi în zona Centrului de Afaceri şi Expoziţii, marcând astfel Ziua Consiliului Internaţional al Sportului Militar(CISM). Indiferent de grade, funcţii, vârstă sau sex, militarii au ieşit la mişcare. Uniformele de instrucţie au fost lăsate la vestiar, iar tanchiştii şi-au luat echipamentul sportiv şi însemnele CISM şi au pornit în alergare într-o cursă de 2 km, prin cartierul CFR. După încălzire, în unitate, au continuat jocurile sportive pe echipe. Consiliul Internaţional al Sportului Militar este a doua organizaţie sportivă mondială după Comitetul Internaţional Olimpic şi este deschisă armatelor din întreaga lume. “În fiecare an, CISM organizează competeţii sportive şi aplicativ-militare la nivel mondial, european şi regional, la care participă sportivi militari din ţările membre. Scopul acestei manifestări sportive este acela de a aplica în practică motto-ul CISM: “Prietenie prin sport”, potrivit principiului “Sport pentru toţi” şi, în egală măsură, de a-şi face simţită prezenţa în mijlocul comunităţii băcăuane”, declară cpt. Ion Anghel, ofiţer de relaţii publice la Batalionul 631 Tancuri “Oituz” La sfârşitul activităţilor desfăşurate, nu au fost desemnaţi învingători sau învinşi, dar cu siguranţă, fiecare dintre participanţi a câştigat un plus de sănătate, de vigoare şi voie bună. 13 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.