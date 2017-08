Judecătoria Bacău a admis propunerea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău şi au dispus arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a tânărului de 29 de ani, din Bacău, care la începutul acestei săptămâni a lovit cu o scândură geamul autospecialei de poliţie, care s-a spart, agentul de la volan fiind rănit de cioburile de sticlă şi transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Individul, care conducea o autoutilitară pe un drum din comuna Prăjeşti, nu ar fi oprit la semnalul echipajului din cadrul Secţiei Rurale 6 Traian, s-a pornit în urmărirea acestuia, iar după ce a fost tras pe dreapta a avut loc atacul. El este acuzat de infracţiunile de ultraj şi distrugere. 0 SHARES Share Tweet

