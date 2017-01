La data de 14 ianuarie a.c., polițiștii Serviciului Poliție Transporturi Bacău au identificat și reținut trei persoane bănuite de comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată. În fapt, la data de 11 ianuarie a.c., în jurul orei 04.30, un tânăr de 27 ani, din județul Galați, aflându-se în stația C.F.R. Onești, după ce a consumat băuturi alcoolice, a ieșit pe peronul stației, moment în care a fost lovit de aproximativ trei persoane necunoscute, iar una dintre acestea i-a sustras din buzunarul hainei, două telefoane mobile și suma de aproximativ 600 lei. În urma activităților desfășurate, polițiștii au reușit identificarea și reținerea autorilor tâlhăriei: un tânăr de 26 ani din Onești, unul de 23 ani, din Comănești și un tânăr de 18 ani din Bacău. Cei trei au fost prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Onești, care a emis pe numele lor mandate de arestare preventivă de 30 zile în cazul tinerilor din Onești și Comănești și 20 zile pentru tânărul de 18 ani. Suspecții au fost încarcerați în CRAP Bacău. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată. 39 SHARES Share Tweet

