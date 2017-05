Actualitate Tânăr găsit mort, cu un cuțit infipt în piept de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter # un tânăr de 26 de ani a fost găsit mort, cu un cuţit înfipt în piept şi se bănuieşte că s-a sinucis, dar anchetatorii nu exclud nicio variantă până ce medicii legişti nu vor efectua necropsia Tânărul a fost găsit decedat aseară, în casa în care locuia împreună cu părinţii, în comuna Hemeiuş. Mama l-ar fi găsit în bucătărie cu un cuţit înfipt în piept şi le-a spus poliţiştilor că au stat la masă, dar că la un moment dat fiul lor le-ar fi cerut să-l lase singur. Când a revenit, acesta era căzut pe jos şi a ieşit imediat în curte ca să ceară ajutor muncitorilor care lucrau la construcţia unei case în gospodăria vecină.

Le-a spus că băiatul ei a leşinat, dar când să-l scoată afară, oamenii au observat cuţitul şi în acel moment s-au retras şi au sunat la 112. Un echipaj medical a ajuns la faţa locului, însă pentru tânăr nu s-a mai putut face nimic, fiind declarat decesul. Imediat în localitate au ajuns şi echipajele de poliţie şi un procuror criminalist, care au demarat cercetări pentru a stabili cum a murit acesta. Principala variantă luată în calcul este cea a sinuciderii, dar pentru că au unele semne de întrebare nu o exclud nici pe cea a unei crime, până ce legiştii nu vor efectua necropsia. Cei care-l cunoşteau pe tânăr spuneau că cel mai probabil şi-a luat zilele. În ultima perioadă era depresiv şi nici la serviciu nu a mai ajuns în ultimele zile. S-ar fi plâns că este urmărit de cineva, dar nu a spus nimic concret. Vecinii nu au auzit certuri aseară în curtea lor, însă doar anchetatorii sunt cei care pot face lumină în acest caz. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.