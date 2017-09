La data de 26 septembrie a.c., în urma activităţilor specific desfăşurate, poliţiştii Secţiei 4 Poliţie Rurală Podu Turcului, au identificat un bărbat de 25 ani, din comuna Onceşti, care poseda mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. Bărbatul, care era urmărit naţional, a fost condamnat la 1 an şi 8 luni închisoare, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere a unui vehicul neînregistrat şi fără permis de conducere. Cel în cauză a fost arestat şi introdus în Penitenciarul Bacău. 12 SHARES Share Tweet

