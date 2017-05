Cronica rutiera Tânăr bacăuan, prins cu 219 km/h pe E 85 de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În cadrul acțiunilor desfășurate pentru conștientizarea participanților la trafic asupra pericolelor la care se expun atunci când nu respectă regulile de circulație, polițiștii cu atribuții pe linie rutieră din județul Buzău au reținut 18 permise de conducere conducătorilor auto care nu respectat regimul legal de viteză. Cea mai mare viteză, 219 km/h, a fost înregistrată de aparatul radar amplasat pe DN 2 E 85, în afara localității Grebănu, la volanul autoturismului fiind depistat un tânăr de 20 ani, din Bacău. De asemenea polițiștii rutieri au întocmit un dosar penal pentru conducerea vehiculelor sub influența băuturilor alcoolice, după ce au depistat în trafic pe Șoseaua Spătarului, un tânăr de 20 ani la volanul unui autoturism, care în urma testării cu aparatul etilotest avea o concentrație alcoolică de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat. 5 SHARES Share Tweet

