Polițiștii au depistat un tânăr de 18 de ani, bănuit că ar fi deposedat de bijuterii patru persoane de sex feminin. Cel în cauză a fost reținut și va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. În urma unor ample activităţi de investigare, poliţiştii de la Biroul de Investigaţii Criminale au identificat şi depistat la data de 25 septembrie a.c. un tânăr de 18 ani, din Bacău, suspect de săvârşirea a patru infracţiuni de tâlhărie şi tâlhărie calificată. În urma cercetărilor efectuate poliţiştii au stabilit că suspectul, în perioada iulie-septembrie 2017, atât pe timp de noapte cât şi pe timp de zi, în timp ce se deplasa pe raza municipiului Bacău, prin smulgere, ar fi deposedat patru persoane de sex feminine de bijuteriile din aur, pe care acestea le purtau la gât. Față de bănuit s-a luat măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău cu propunere de arestare preventivă. Cercetările continuă în vederea stabilirii întregii activități infracționale a celui în cauză.

