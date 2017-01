La FSC „Talentul nu are vârstă”. Seară memorabilă la Café du Théâtre

1 of 8

Cine ar fi crezut că niște pensionari care nu au ținut niciodată în mână un penel pot picta atât de frumos? Ei înșiși s-au mirat descoperindu-și această pasiune. Și noi ne-am mirat, marți seara, la vernisajul „Talentul nu are vârstă”, organizat de FSC și găzduit de Café du Théâtre, în fața tablourilor artiștilor de la Centrul de zi „Dr. Ștefan Ciobanu”.

La eveniment au participat beneficiarii centrului, prieteni, sponsori, iubitori de artă, ziariști. Toți au admirat peisajele, chipurile și scenele de viață „nemurite” prin culoare de seniorii clubului de pictură al FSC.

Între zecile de lucrări expuse s-au aflat „Toamnă timpurie”, „Litoral mediteranean” și „Moara”, semnate de Melania Boghiu, „Îngerașul” și „Baba Dochia” ale Virginiei Țuțuianu, „Biserica din sat” și Flori de mai” ale Mariei Corciu, „Coșul cu căpșune” al Clarisei Apetrei și „Toamna” Gizelei Țampău. Seara a început cu un moment de socializare, în care bunicii și oaspeții acestora au făcut schimb de impresii sau de amintiri.

„În tinerețe nu am pictat, însă am lucrat goblenuri, milieuri, gulerașe de dantelă… Fiul meu mi-a dăruit, la o aniversare, primele vopsele. Am încercat să pictez și am descoperit că am talent, apoi a devenit o pasiune”, a mărturisit Melania Boghiu, 74 de ani. Nici alți seniori nu au fost atrași de pictură înainte de pensionare: „Eu eram talentată la desen tehnic, iar mai târziu, la Liceul Pedagogic din Neamț, am cântat la vioară”, povestește Maria Corciu, ”iar eu – spune Virginia Țuțuianu – am fost pasionată de dans, eram în ansamblul folcloric al Sfatului Popular!”

„Aplauze pentru că sunteți aici”

În deschiderea vernisajului, Gabriela Achihăi, președinte FSC, le-a mulțumit gazdelor și le-a urat vârstnicilor ca 2017 „să fie cel mai frumos an al vieții voastre, să puteți veni în continuare la Centrul de zi, să faceți lucruri frumoase, să vă faceți prieteni și să vă bucurați alături de ei”, după care a prezentat-o pe Melania Boghiu, care tocmai făcea o demonstrație în direct, pictând în fața invitaților un trandafir.

Raluca Bâtleanu, coordonator proiect, a explicat că vernisajul este dedicat memoriei lui Toader Bărbieru, fost beneficiar, fost profesor de desen și lider al cercului de arte plastice. „Mă bucur că ați venit și aplauze pentru voi că la ora asta sunteți aici”, le-a spus, ea, seniorilor FSC, apoi, către oaspeți: „Nu vă voi spune ce facem noi la «Dr. Ștefan Ciobanu», ci vă invit pe toți cei prezenți să veniți în centru ca să vedeți cum arată o zi din viața persoanelor vârstnice.” Toader Bărbieru a fost evocat și de Maria Corciu, care i-a dedicat o poezie celui care a fost, până anul trecut, „șeful cercului de pictură”.

Nu doar ochii s-au bucurat, marți seara, la Café du Théâtre. Rebeca Cojan, la pian, și Iulia Păsărică, la vioară, au încântat auzul invitaților, iar prăjiturile de casă ale bunicuțelor le-au răsfățat gustul. A fost o seară memorabilă, încărcată de bucurie, din care nu au lipsit lacrimile de emoție și, bineînțeles, aplauzele.