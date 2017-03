Multimedia Tainele apărării antiaeriene au fost dezvăluite elevilor de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Elevii Colegiului Naţional Pedagocic au petrecut o zi din “Şcoala altfel” la Batalionul 635 Apărare Antiaeriană “Precista”. Activitatea desfăşurată sub genericul “Să ştii mai multe, să fii mai bun” a debutat cu o prezentare a unui scurt istoric al batalionului, iar militarii le-au vorbit elevilor despre rolul şi activitatea artileriei şi rachetelor antiaeriene în cadrul sistemului naţional de apărare. Partea teoretică nu a făcut altceva decât să-i introducă pe copii în lumea mai puţin cunoscută a soldaţilor şi a misiunilor pe care aceştia le au de executat. Cel mai interesant moment a fost însă acela în care elevii au jucat rolul militarilor şi au pus mâna pe armament. Citat: “Curioşi din fire, elevii au îndeplinit pe rând funcţii de: servant la tunul antiaerian cal. 30 mm, servant la complexul antiaerian CA-94, trăgător cu pistolul şi puşca mitralieră, aruncătorul de grenade AG-7 şi nu în ultimul rând, au văzut cum este să fii transportat cu un mijloc de transport militar. De asemenea au pus fel de fel de întrebări şi au cerut detalii despre armele şi echipamentele din dotarea militarilor”, declară mr. Cătălin Pintilie, ofiţerul cu relaţiile publice la UM 01608

Vizita elevilor s-a dovedit a fi un bun prilej de cunoaştere a ofertei educaţionale a învăţământului militar. 1 of 13 Gazdele le-au vorbit celor interesaţi să urmeze pe viitor o carieră militară despre cum pot ajunge să studieze şi să lucreze în domeniul militar. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.