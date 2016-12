Prima competitie, primele medalii pentru sectia de taekwondo a SCM Bacau. Infiintata in acest an de coordonatorul artelor martiale de la SCM, Doru Botez, la sugestia directorului Relu Auras, sectia de taekwondo a dat roade inca de la bun inceput. Sau, pentru a face un joc de cuvinte, inca de la…Botez.

„Intr-adevar, cea de-a cincea editie a Trofeului Bolintin Vale, gazduita sâmbata trecuta de comuna giurgiuveana si organizata de CS Taerobik Gedoteam sub egida Federatiei de profil, a consemnat actul de nastere al sectiei de taekwondo a SCM Bacau”, a declarat sensei Doru Botez. La Trofeul Bolintin Vale, SCM Bacau s-a prezentat cu doi sportivi: Andrei Dinu (12 ani) si Alexandru Dinu (14 ani), ambii antrenati de Daniel Bruma.

Andrei Dinu a cucerit medalia de argint la Kyourugi (lupta cu adversarul), cadeti, in cadrul categoriei de greutate 33 kg si bronzul la „Speed kick” (lupta cu manechinul).

„Rezultatele sunt extraordinare având in vedere perioada scurta de pregatire a celor doi sportivi: doar doua saptamâni. Tin sa multumesc pe aceasta cale antrenorului, sensei Daniel Bruma, care si-a demonstrat clasa de tehnician, directorului SCM Bacau, Relu Auras, care ne-a sprijinit atât financiar- in conditiile in care sectia nu are buget – cât si moral, dar si tatalui celor doi sportivi, care s-a implicat din toate punctele de vedere in sustinerea copiilor sai”, a precizat Doru Botez.

Interesant este ca fratii Andrei si Alexandru Dinu au practicat initial karate-ul sub indrumarea lui Doru Botez, ei facând trecerea catre taekwondo cu putin inainte de competitia de la Bolintin. „In competitiile de taekwondo spectaculosul este dat de lupta cu adversarul, Kyorugi, sinonimul kumite-ului din karate. In proportie de 95 la suta, se lupta cu picioarele in regim de full contact, cu o dinamica in crestere.

Pentru a fi un bun practicant de taekwondo iti trebuie curaj, o mobilitate deosebita a picioarelor si o viteza de reactie peste medie. Sportivii nostri au demonstrat ca au aceste calitati”, a completat sensei Botez.