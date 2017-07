-Crucea Roşie Bacău organizează la Comăneşti-Galion cea de-a treia ediţie a taberei de pregătire în caz de dezastre Pe 27 iulie , Crucea Roşie Bacău deschide oficial ‚Tabăra de pregătire în caz de dezastre – Comăneşti, Galion”. Este a treia ediţie de taberei unde sunt pregătiţi voluntari pentru a interveni în caz de dezastre majore. La ediţia de anul acesta, sunt aşteptaţi să participe aproximativ 80 de voluntari din 11 filiale ale Crucii Roşii Române: Bacău, Braşov, Buzău, Călăraşi, Dâmboviţa, Galaţi, Iaşi şi Neamţ. „Tabăra este destinată atât voluntarilor care trebuie să-şi reîmprospăteze cunoştinţele, cât şi celor care nu au fost încă instruiţi pentru asemenea intervenţii. Activităţile ce au la bază instruirea temeinică a voluntarilor se vor întrepătrunde cu pauze bine meritate şi cu activităţi de team building”, declară lt.col.(r) Dan Marcel Babliuc, director Crucea Roşie Bacău. Tabăra se desfaşoară timp de cinci zile, în intervalul 27 iulie – 31 iulie 2017. 4 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.