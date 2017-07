Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău organizează în cadrul proiectului “Prietenii pictorului Nicu Enea”, o tabără de pictură cu tema “Portrete şi locuri”. Obiectivul principal al acestei manifestări îl reprezintă facilitarea, sprijinirea şi impulsionarea creaţiei artistice a copiilor, dar şi a persoanelor mature participante. Participanţii vor fi sprijiniţi să creeze şi să personalizeze portrete prin schimbarea caracteristicilor faciale, dar şi să observe fundamentele de peisaj şi să experimenteze elemente de perspectivă, compoziţie şi culoare. Sunt invitaţi să participe copii pasionaţi de pictură împreună cu părinţii şi bunicii lor. Tabăra de pictură se va desfăşura în perioada 3-31 iulie 2017 (de luni până vineri), orele 10,00-13,00, la Casa Memorială “Nicu Enea”, str. Nicu Enea nr. 31. Taxa de participare este de 4 lei/ persoană. 0 SHARES Share Tweet

