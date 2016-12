Social Swimathon face valuri în comunitate de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Devenit deja traditie, „Swimathon" revine la Bazinul Olimpic de Inot. Astfel, joi, 8 decembrie, de la ora 17.00, va avea loc cea de-a patra editie a Swimathon Bacau, fiind un eveniment-maraton de fundraising. Cu un mecanism testat si aprobat la nivel national, competitia sportiva este un pretext pentru initiative sociale care sa declanseze interes si dincolo de sfera unor campanii umanitare clasice. Swimathon este o platforma pe care se întâlnesc diversi actori sociali pentru a gasi solutii unor nevoi. Diferenta însa o face înotul, competitia sportiva între amatori, luptatori pentru un proiect. Încurajati de sustinatori, acestia transforma turele de bazin în donatii, iar la finalul competitiei câstigatorii sunt beneficiarii cauzelor. Fundatia Comunitara Bacau, organizatorul evenimentului, actioneaza ca un liant între companii si beneficiari, între înotatori si proiecte. În cele trei editii de pâna acum, Swimathon a angrenat peste 3300 de participanti, 32 de ONG-uri, 321 de înotatori si 49 de echipe care au reusit sa strânga peste 280.000 lei. Pentru editia 2016 a Swimathon s-au inscris opt cauze. Proiectul Conexiuni în sanatate îsi propune cresterea calitatii serviciului medical oferit pacientilor prin îmbunatatirea comunicarii personal medical-pacienti. Scoala Gimnaziala Nr. 10 Bacau sustine proiectul 10A (Atelierul performantei), prin care îsi propune sa amenajeze o sala de festivitati/ amfiteatru, unde ar putea gazdui festivitati de premiere, simpozioane, întâlniri cu diverse personalitati, lectorate cu parintii, dezbateri, cluburi. Tinerii voluntari Youthbank se implica cu proiectul „Youthbank face valuri". Cunoscuti drept "cei mai tineri bancheri din România", ei constituie, promoveaza si administreaza transparent un fond special destinat finantarii si implementarii proiectelor de catre alti liceeni. Asociatia „Inima Calda" vrea sa dezvolte o cantina sociala, oferind sprijin celor care au nevoie nu doar de o masa, ci si de cineva care sa le reaminteasca faptul ca întotdeauna mai este o sansa. PhysioKinesis-Recuperare Medicala, în colaborare cu Asociatia Nevazatorilor Bacau, vor aduce pentru nevazatorii din Bacau un curs intensiv la ei „acasa" de tehnician meseur. Un grup de studenti de la Universitatea „Vasile Alecsandri" îsi propun îmbunatatirea domiciliului pentru facilitarea deplasarii unei tinere, ramasa paralizata dupa un accident de masina. Asociatia Eminenta Pro-Vranceanu, cu spijinul Inner Wheel, îsi propune sa protezeze piciorul unui elev al Colegiului National ,,Gheorghe Vranceanu" Bacau. În Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Racaciuni, terapia prin teatru a transformat vieti si a creat Teatrul Gâsteni. Actorii au dat un alt sens existentei lor, dar pentru a continua terapia si pentru a ne bucura în continuare cu originalitatea lor, au nevoie sa se poata mobiliza, aduna pentru repetitii si deplasa catre salile de teatru din alte orase. Swimathon se desfasoara de sapte ani în România prin fundatiile comunitare locale si a finantat pâna acum peste 400 de proiecte cu 1.400.000 lei. Anul acesta, Swimathon are loc în sase orase din tara: Bacau, Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Oradea si Ploiesti.