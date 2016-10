Sute de bacauani au primit consulatii gratuite de la notarii din judet

Marti, de „Ziua portilor deschise”, peste 200 de bacauani au pasit pragul birourilor individuale ale notarilor, solicitând si primind consultatii gratuite pe teme notariale diverse.

Actiunea, derulata la nivel national, a coincis cu „Ziua Justitiei Europene” si a beneficiat de implicarea a 26 de notari din judetele Bacau si Neamt, afiliati la Uniunea Nationala a Notarilor Publici din România (UNNPR).

„De dimineata si pâna la ora prânzului, numai la biroul meu am avut 15 consultatii gratuite date pe probleme diferite: de notariat, de vânzari, de succesiuni, de cumparari si destul de multe probleme ce tin de noul cadastru, de intregistrarile sistematice.

Pentru ca Legea cadastrului a suferit o modificare si, incepând cu acest an, se va face, cu fonduri europene, cadastru general pe toata România.

Practic, se ia localitatea de la cap la coada, iar ceea ce s-a facut pâna acum se va sterge si vor fi introduse noile schite cadastrale”, a declarat Stefan Isache, presedintele Camerei Notarilor Publici Bacau-Neamt.

Practic, la nivelul judetului Bacau, au fost deschise publicului larg nu mai putin de 16 birouri individuale notariale, cei interesati putând, astfel, primi consultanta gratuita pe problematici din procedura succesorala notariala, lichidarea pasivului succesoral, procedura divortului, redactarea înscrisurilor cu continut juridic, autentificarea înscrisurilor, legalizarea copiilor de pe înscrisuri, efectuarea si legalizarea traducerilor, eliberarea de duplicate de pe acte, numirea custodelui sau a curatorului special, primirea în depozit a bunurilor, a înscrisurilor si a documentelor prezentate de parti, precum si a sumelor de bani, a altor bunuri, înscrisuri sau documente gasite cu ocazia inventarului succesoral etc.

„Am aflat din ziarul «Desteptarea» despre actiunea de azi si chiar mi-a ajutat sa consult un notar. Noi, eu si fratele meu, venim de la Cleja. Am mai fost si in alte rânduri, dar acum avem o nelamurire cu dezbaterea mostenirii dupa mamica si domnul notar ne-a ajutat sa ne luminam in aceasta problema. Oricând avem nevoie, aici gasim o cale deschisa si o lumina in fata ca sa intelegem despre este vorba”, ne-a spus Veronica Salca, din satul Somusca, comuna Cleja, unul dintre zecile de bacauani care au cautat raspunsul in probleme de legislatie la notarii din judet.