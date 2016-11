Suspiciune de varicela la Colonesti

* copiii de la Scoala Colonesti nu mai merg la cursuri din cauza unui presupus focar de varicela * DSP spune ca tine situatia sub observatie

Pe o ploaie rece si intr-un peisaj mohorât, de nu-ti vinea sa dai nici pisica afara din casa, ne-am oprit la Scoala Gimnaziala „Smaranda Apostoleanu” din Colonesti.

Mirosul de lemn ars in soba ne patrundea in nari. Dupa ceasul nostru, ar trebui sa fie pauza, sau chiar sa se termine cursurile pentru cei mai mici.

Ne-am fi asteptat la mai multa zarva, dar am crezut ca asa sunt copiii, mai linistiti. Adevarul e ca la ce vreme era afara, pâna si acea energie interminabila specifica celor mici era diminuata la maximum. Si totusi, o parte din acea liniste era si din cauza… absenteismului.

Cum asa? Pai, am batut la usa cancelariei, unde l-am gasit pe invatatorul Ion Nicuta, care ne-a luminat asupra acestui fapt.

„Actualmente ne confruntam cu o epidemie de varicela. Eu am clasa decimata. Din 19 copii, doar 6 vin la cursuri, restul fiind bolnavi”, ne-a declarat cadrul didactic de la scoala din Colonesti. Dupa cum ne-a spus interlocutorul nostru, boala a „explodat” in urma cu o saptamâna, la inceputul vacantei pentru copiii de la clasele I-IV.

„Cei bolnavi stau acasa, pentru ca nu prea exista tratamente. Marti a avut loc si vizita medicului de familie, situatia se cunoaste si la primarie. Sunt mai multe cazuri, dar eu vorbesc de clasa mea. Sunt cazuri si pe la Spria si…in toata comuna”, ne-a mai spus invatatorul Nicuta, care a specificat ca, din câte a inteles, copiii bolnavi vor trebui sa stea acasa cam trei saptamâni.

Focarul se pare ca a fost la clasa a III-a, unde preda Ion Nicuta. O fetita a fost cea care s-a imbolnavit prima si care a raspândit virusul si celorlalti copii. Situatia creata dureaza de mai bine de 10 zile, iar dupa spusele cadrului didactic de scoala din Colonesti, in urma unei discutii cu medicul de familie, elevii ar putea reveni la cursuri de saptamâna viitoare, dar depinde de cum se vor simti copiii.

Referitor la aceasta situatie am obtinut si punctul de vedere al Directiei de Sanatate Publica Bacau (D.S.P.) : „Ieri (miercuri, 9 noiembrie-n.r.) am fost informati si noi de aceasta situatie. Este vorba de 13 copii cu vârste intre 5 si 9 ani, debutul situatiei fiind in 31 octombrie.

Copiii prezinta forme usoare ale bolii si au fost izolati la domiciliu, si se supravegheaza clinico-epidemiologic timp de 21 de zile. Medicul de familie este cel care decide când se pot intoarce copiii la scoala”, a declarat Anda Dumitrescu, purtator de cuvânt D.S.P. Bacau.

Revenind la Scoala Gimnaziala „Smaranda Apostoleanu” din Colonesti, am vrut sa aflam cum va fi recuperata materia de catre cei care au fost afectati de aceasta situatie.

„Vom recupera orele prin programe suplimentare, vom comasa materia de asa maniera incât sa poate fi perceputa de copii si, probabil vom incerca sa recuperam si intr-o zi de sâmbata, sau doua, astfel incât sa aducem materia la zi”, a precizat invatatorul Ion Nicuta.