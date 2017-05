Social Suspect de trafic de droguri, prins de jandarmi de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În data de 03.05 pe timpul desfăşurării unor acţiuni specifice pe linia prevenirii şi combaterii faptelor antisociale în zona de competenţă, jandarmii din cadrul unui echipaj de ordine şi siguranţă publică au observat un tânăr suspect. La vederea echipajului acesta a încercat să fugă, dar a fost prins imediat. În urma verificărilor s-a stabilit că este vorba despre Andrei T. în vârstă de 22 de ani, din municipiul Bacău, asupra lui fiind găsite 2 pacheţele ce conţineau o substanţă vegetală de culoare verde închis; pacheţelele au fost ridicate în vederea cercetărilor iar tânărului i-au fost întocmite documentele pentru fapta susceptibilă săvârşirii infracţiunii prevăzute de Legea 143/2000 – prevenirea traficului şi consumului ilicit de droguri art. 4 alin.(1) – „ Deţinerea de droguri pentru consum propriu fără drept”. 0 SHARES Share Tweet

