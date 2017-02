Start de retur contondent pentru handbalistele Științei Bacău. Duminică, în etapa a 14-a a diviziei A, echipa antrenată de Costel Oprea și Giani Hornea a fost surclasată în deplasare cu scorul de 40-20 ( 19-11) de a doua clasată din Seria A, Dinamo București. Pentru bacăuance, aceasta a fost cea de-a opta înfrângere stagională. La finalul acestei săptămâni, Știința Bacău va primi vizita Științei București. Celelalte rezultate ale etapei a 14-a: Știința București- Activ Plopeni 35-28, Rapid București – Neptun Constanța 36-25, HM Buzău- Spartac București 41-20, CSU Târgoviște- HCF Piatra Neamț 17-27. Meciul SCM Pitești- CSM București II se va disputa pe 10 februarie. Clasamentul Seriei A 1. Rapid București 14 14 0 0 516-269 42p.

2. Dinamo București 14 13 0 1 493-295 39p.

3. HM Buzău 14 12 0 2 512-411 36p.

4. SCM Pitești 12 8 1 3 383-344 25p.

5. Știința București 14 8 0 6 400-390 24p.

6. Neptun C-ța 13 7 0 6 348-377 21p.

7. CSM București II 13 6 1 6 380-340 19p.

8. HCF P. Neamț 13 6 1 6 363-368 17p.

9. ACS Șc.181 13 5 2 6 396-435 17p.

10. Știința Bacău 14 4 2 8 366-427 14p.

11. Activ Plopeni 14 4 1 9 357-416 13p.

12. CNOT Iași 13 1 0 12 338-464 3p.

13. CSU Târgoviște 14 1 0 13 341-492 3p.

14. Spartac 13 1 0 12 289-457 3p.

