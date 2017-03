Super eroi la Buhoci

Cum mergi spre centrul comunei Buhoci, pe partea dreaptă, în curtea unei case vopsită în verde, tronează doi dintre super eroii din desenele animate. Este vorba despre Spiderman şi Superman. Cei doi poate ar fi trecuți uşor cu vederea dacă nu ar fi în mărime naturală. Spiderman păzeşte în poziţie de atac intrarea în gospodăria familiei Duţu, iar Superman, sprijinit de peretele casei, pare gata-gata de lansare, pentru a mai salva pe cineva dintr-o situaţie critică, aşa cum ne-a obişnuit personajul în filmele de pe marele ecrane sau din desene animate.

O poveste încâlcită

Curiozitatea ne-a împins să batem la poarta casei pentru a afla povestea celor două personaje. Ne-a întâmpinat Cornelia Duţu, proprietara, o femeie vioaie, volubilă, care se aşterne repede la poveşti. Se vede clar că îi place viaţa, chiar dacă povestea vieţii ei este una tristă. Ne spune că îi are în gospodărie pe cei doi super eroi de aproximativ 10 ani, iar cei care au avut iniţiativa de a-i aduce acasă au fost propriii ei copii.

“Când am amenajat stâlpii porţii de la intrare şi am vrut să montăm pe ei vulturi şi lei, copiii mei s-au dus la un magazin care vindea pitici la marginea drumului naţional. Văzând acolo aceşti doi super eroi, le-a plăcut atât de mult ideea de a-i avea în propria curte, că i-au cumpărat şi aşa m-am trezit cu ei acasă. Erau destul de scumpi şi la vremea aceea, însă am trecut cu vederea văzând bucuria copiilor. Aşa că Spiderman ne păzeşte poarta, iar Superman are grijă de casă”, declară Cornelia Duţu, proprietara.

Pe chipul femeii se întrezăreşte un surâs amar, îşi pleacă privirea în pământ, oftează şi ne spune că cei doi super eroi, cu puterile lor cu tot, nu au ferit-o pe deplin de necazuri. Cornelia Duţu povesteşte că în urmă cu doi ani, pe fondul unor neînţelegeri, soţul ei ar fi dat foc la casă. Grajdul, etajul casei şi nişte dependinţe au fost mistuite de flăcări, iar ce nu a distrus focul, au stricat pompierii cu apa.

“El a declarat la poliţie că locuinţa a luat foc accidental de la nişte gunoaie cărora le-a dat foc în spatele casei. Nu este adevărat! Dar asta este o altă poveste… Nu ne-am mai înţeles, iar bărbatul a plecat la altă femeie. Viaţa merge însă mai departe şi vreau să redau casei frumuseţea de altădată. Acum nu am cu ce să o repar, însă mi-am propus ca împreună cu copiii să reparăm casa şi să o înfrumuseţăm când o să avem nişte bănuţi. În prezent, doar la parter se poate locui. Culmea este că pe super eroi i-a ocolit focul”, declară Cornelia Duţu.

Dacă va strânge vreodată suficienţi bani ca să renoveze casa, proprietara vrea să mai cumpere câteva personaje şi să le monteze pe fiecare stâlp al gardului care împrejmuieşte casa. De la cei cinci copii are şase nepoţi şi pentru ei vrea să facă toate acestea. Proprietara spune că de multe ori au oprit în poarta casei maşini cu părinţi şi copii, iar cei mici au dorit să se fotografieze cu super eroii.