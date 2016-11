Educatie ,,Sunt mȃndru că sunt romȃn! “ de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Ziua Naţională a Romȃniei a fost sărbătorită la Grădiniţa ,,Crai Nou“, structură a Școlii Gimnaziale ,,Mihail Sadoveanu“ Bacău, prin ampla activitate. Ȋmbrăcaţi în frumoase costume populare, cu steguleţe tricolore în mȃini, toţi preşcolarii grădiniţei, îndrumaţi de doamnele educatoare, au cȃntat, au dansat şi au recitat în cinstea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. Invitat special a fost dl. col.(rez) Paul Timofte, reprezentant al AsociaţieiVeteranilor de Război din Bacău, care le-a vorbit celor mici despre nobila profesie de apărător al patriei străbune. Mȃnă în mȃnă, umăr lȃngă umăr, cu inimă romȃnă, alături de părinţi şi invitaţi, romȃnaşii au încheiat activitatea prinzȃndu-se într-o frumoasă horă romȃnească:

,,Hai să-ntindem hora mare !

Mai aici şi mai colea,

Mai aproape de hotare !

Să refacem Dacia ! “ LA MULŢI ANI, ROMÂNIE! 0 SHARES Share Tweet