Aproape nelipsit astăzi din majoritatea bucătăriilor, cuptorul cu microunde este totodată și unul dintre cele mai controversate obiecte electrocasnice. Acesta funcționează pe baza microundelor, un tip de radiație electromagnetică similară cu undele radio și cu lumina infraroșie, și, deși în general este considerat sigur pentru sănătate, în mediul public circulă numeroase informații potrivit cărora micul „instrument magic” ce ne încălzește sau ne prepară mâncarea în mod rapid și comod nu ar fi de fapt benefic. Însă, potrivit The Conversation, nu există nici un studiu care să susțină presupusele pericole ale gătitului la microunde. Principalul argument negativ adus metodei de preparare a hranei în cuptorul cu microunde este că radiațiile emise de acesta ar distruge nutrienții. Însă, după cum subliniază sursa citată, orice alimente crude care trec printr-un proces termic — de încălzire sau de răcire — suferă o modificare a proprietăților, atât fizice cât și chimice și nutriționale. Combinația optimă între timpul de preparare și temperatura utilizată poate ajuta la conservarea majorității substanțelor nutritive îmbunătățind în același timp gustul, textura și culoarea hranei. Spre exemplu, alimentele cu risc mare pentru sănătate, în cazul în care nu sunt gătite suficient, precum carnea, peștele și ouăle, trebuie să fie încălzite la cel puțin 60 de grade Celsius. În cazul legumelor, gătitul rapid la microunde poate contribui la conservarea unui grup de compuși chimici benefici, polifenolii — care multiplică proprietățile antioxidante ale acestor alimente. Un studiu care a comparat legumele fierte la microunde, precum varza, morcovii, conopida și spanacul, cu cele preparate în oala cu presiune a descoperit că cele din urmă au pierdut mai multe fibre insolubile — benefice pentru sistemul digestiv. Un nutrient-cheie care este de obicei distrus în timpul preparării termice este vitamina C, însă fierberea prin metoda convențională a legumelor duce la pierderea unei cantități mai mari de nutrienți din cauza apei utilizate în timpul acestui proces. Prin urmare, prepararea rapidă în cuptorul cu microunde poate contribui la o mai bună reținere a vitaminei C în legume, mai arată sursa citată. Un alt argument adus împotriva metodei de gătit la microunde este că aceasta ar conduce la apariția cancerului. Unii dintre cei mai studiați compuși cauzatori de cancer, aminele heterociclice (HCA), se formează de obicei în timpul preparării alimentelor bogate în proteine, cum ar fi carnea și peștele, și au mai multe șanse să apară atunci când acestea sunt gătite un timp îndelungat, la temperaturi înalte. Potrivit unor cercetători, în puiul gătit la temperaturi înalte în cuptorul cu microunde se formează cantități mai mari de HCA în comparație cu metoda de gătit în tigaie, pe grătar sau la cuptor, însă, nici o cercetare nu a susținut sau arătat o asociere între consumul regulat de pui gătit la cuptorul cu microunde și apariția cancerului. O cercetare recentă a demonstrat că peștele fript pe grătar conține mai mult HCA decât cel gătit la microunde. În plus, HCA nu au fost detectate deloc în carnea de vită preparată în cuptorul cu microunde. De asemenea, folosirea acestuia pentru decongelarea cărnii de vită și pentru reîncălzirea timp de câteva minute a oricărui tip de carne preparată anterior nu conduce la formarea unui număr mai mare de HCA. Nu același lucru se poate spune, însă, despre ambalajele utilizate pentru încălzirea sau prepararea alimentelor la microunde deoarece există dovezi potrivit cărora unele dintre substanțele chimice din plastic pot migra în hrană, lucru asociat cu o creștere a riscului de cancer. Pentru aceasta, se recomandă folosirea exclusivă a ambalajelor din plastic ce poartă un simbol ce atestă să sunt sigure pentru cuptoarele cu microunde. În ceea ce privește capacitatea microundelor de a distruge bacteriile periculoase din hrană, este important ca în timpul preparării să se asigure o distribuție egală a acestora pe întreaga suprafață a alimentelor — prin amestecare și utilizarea unor porții mici — și să se folosească o temperatură peste 60 de grade Celsius. Totuși, în cazul în care alimentele sunt contaminate cu toxine produse de bacterii acestea pot să nu fie eliminate prin gătire — lucru valabil și în cazul altor metode, iar singura măsură de protecție împotriva lor rămâne asigurarea unor condiții optime de depozitare a alimentelor. AGERPRES 19 SHARES Share Tweet

