Casa Județeană de Asigurări de Sănătate decontează pacienților proteze, orteze, dispozitive și echipamente medicale în baza recomandărilor de la medicii specialiști. Cele mai multe solicitări sunt pe Oftalmologie. Foarte important este și faptul că instituția acordă bani și pentru protezarea externă de sân. Aceste dispozitive medicale necesare recuperării unor deficiențe organice sau funcționale se acordă doar persoanelor care sunt asigurate în sistemul național de sănătate. Aceste aparate sunt: dispozitive de protezare în domeniul ORL, stomii, dispozitive pentru incontinența urinară, proteze pentru membru inferior (pentru gleznă, gambă, coapsă, șold, bazin), proteze pentru membru superior (încheietura mâinii, antebraț, cot, braț, umăr etc), orteze pentru coloana vertebrală, torace, lombosacrală și alte tipuri, încălțăminte ortopedică, dispozitive pentru deficiențe vizuale, echipamente pentru oxigenoterapie și, de mai bine de doi ani, proteza externă de sân. Criteriile de prioritate în acordarea acestor echipamente țin, în general, de nivelul de urgență stabilit de serviciul medical (în special cele recomandate în oxigenoterapie și ventilație noninvazivă, stomiile, dispozitivele pentru incontinența urinară și cele pentru protezare în domeniul ORL, cum sunt protezele traheale și fonatorii), dar și de vârsta pacientului (copiii de la 0 la 18 ani primesc imediat, indiferent de tipul de dispozitiv recomandat, la fel și elevii și studenții până în 26 de ani, precum și gravidele). Dispozitivele medicale se acordă pentru o perioadă determinată sau nedeterminată, în baza unei prescripții medicale eliberate de un medic de specialitate aflat în contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS). Aceste prescripții își pierd valabilitatea dacă nu sunt depuse de asigurat la CJAS Bacău în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii. 70 de contracte cu furnizorii Casa Județeană de Asigurări de Sănatate Bacău are, în prezent, încheiate peste 70 de contracte cu diferiți furnizori de dispozitive medicale. De la emiterea deciziei privind achiziționarea unui astfel de aparat și până la facturarea serviciului trece foarte puțin timp, în funcție de natura dispozitivului. Practic, listele de așteptare nu mai există. Numai anul trecut, în cifre absolute, CJAS Bacău a emis peste 7.100 de decizii pentru dispozitive medicale, pentru care s-au plătit mai mult de 6.300.000 lei. Și anul acesta creșterea financiară este comparativă, chiar dacă s-au emis mai puține decizii, dar valoric au crescut cu aproape 35%, pentru că în cazul stomiilor și dispozitivelor de oxigenoterapie deciziile s-au emis pentru 12 luni, motiv pentru care pacienții „permanenți” nu mai vin trimestrial la CJAS pentru a intra în posesia lor. Numai în primul semestru din 2017, principalele tipuri de dispozitive medicale eliberate după numărul lor sunt: stomii (513 decizii, în valoare de circa 1.487.761 lei) și dispozitive pentru incontinență urinară (363 de decizii, în valoare de 716.376 lei), echipamente pentru oxigenoterapie (645 de decizii în valoare de aproape 400.000 lei), considerate urgențe (peste 60% din sumă totală alocată pe acest capitol la CJAS Bacău), la care se adaugă dispozitive auditive (526 decizii de peste 540.000 lei), orteze pentru coloana vertebrală (92 decizii), orteze pentru membrul inferior (44 decizii), cristaline (151 decizii), încălțăminte ortopedică (72 decizii), dispozitive de mers (282 decizii). Creșteri semnificative sunt la dispozitivele auditive și cristaline, unde, pentru o calitate superioară față de cele cu preț de referință, asiguratul poate să mai plătească o diferență de preț. Toate dispozitivele medicale care sunt decontate prin CJAS Bacău sunt fabricate conform normativelor europene. Protezarea sânului Foarte important este și faptul că, de ceva timp, CJAS Bacău decontează și proteza de sân pentru care s-a stabilit un preț de referință de circa 400 lei/ sân. Modalitatea de obținere a deciziei pentru o proteză externă de sân și accesorii (sutien special) este aceeași ca la orice dispozitiv medical. Se acordă pentru femeile care au suferit intervenții chirurgicale (mastectomie totală) și pentru ambii sâni, dacă este cazul. Termenul de înlocuire este de 3 ani. Medicii care pot emite recomandarea medicală sunt din specialitățile chirurgie, oncologie, chirurgie plastică. Anul trecut au fost emise 115 proteze de sân, iar în primul semestru al acestui an, alte 56. „Nu avem probleme financiare pentru a onora toate cererile pentru dispozitivele medicale. Pe de altă parte, faptul că doar aproximativ 50 % din persoanele care au suferit o intervenție chirurgicală la sân au apelat la o proteză finanțată de casele județene de sănătate a fost, probabil, alegerea lor. Nu toate femeile cu mastectomie vor să reconstruiască sânul extirpat. Sunt însă și cazuri în care s-au decontat proteze pentru ambii sâni.”

