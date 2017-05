Succes total la Bacău Dance Open

Două zile și jumătate. Atât a durat Bacău Dance Open (B.D.O), un concurs internațional de dans sportiv organizat de Clubul de Dans Sportiv Adamas Bacău și Primăria Municipiului Bacău, sub egida Federației Române de Dans Sportiv și a Fedrației Mondiale de specialitate (WDSF), în care au luat startul peste 1000 de sportivi din 15 țări.

Evenimentul, organizat weekend-ul trecut, la Centru de Afaceri și Expoziții Bacău, a debutat vineri cu concursurile dedicate formațiilor în care au evoluat peste 500 de copii de la cluburile de dans din Bacău și din localitățile din împrejurimi, dar și formații ale unor cluburi din Tecuci și Brăila. Prima zi destinată competițiilor oficiale a coincis cu Ziua Internațională a Dansului iar organizatorii au oferit publicului prezent la Galele de seară un program special în care au fost incluse și dansurile populare, dar și un flashmob special conceput de clubul organizator pentru acest eveniment.

Galele finale de sâmbătă seara au inclus și finala concursului WDSF Open Adult Latino în care au evoluat șase perechi, una din Rusia, una din Franța, una din Spania, una din Italia și două din România. Titlul i-a revenit cuplului Paul Moldova-Cristina Tătar, România, numărul 12 în clasamentul mondial, pereche ce deține și titlul de campiană națională a României la această categorie. În cea de-a doua zi a competițiilor oficiale, la secțiunea WDSF Adult Standard în finală s-au calificat două perechi din Republica Moldova și câte una din Rusia, Ungaria, Ucraina și Irlanda. Titlul acestei categorii a fost adjudecat de cuplul Igor Kruglov-Anna Barbacheva, Rusia, ocupanții locului 42 în clasamentul mondial.

În cele două zile și jumătate de concurs, peste 1000 de spectatori, mare parte dintre ei însoțitori ai concurenților, dar și mulți băcăuani, s-au bucurat de un regal de dans sportiv în care au primat eleganța, stilul și rafinamentul. Muzica bună, luminile și atmosfera creată a fost una demnă de marile competiții internaționale, chiar dacă acest eveniment a fost doar la prima ediție.

Spectacolul total a fost asigurat, pe lângă coregrafiile de excepție și de ținutele sportivilor care au impresionat publicul larg. Impresionante au fost și reacțiile spectatorilor, dar mai ales a copiilor care au urmărit de la nivelul parchetului evoluțiile dansatorilor sportivi cu gândul că poate, într-o bună zi vor ajunge și ei la acest nivel.

Cele două zile de concursuri oficiale au fost împărțite în câte cinci programe, Galele fiind programate în fiecare seară la orele 19.30. În competițiile programate dimineața s-au întrecut sportivii înscriși la concursurile naționale, iar după amiaza și seara au avut loc întrecerile internaționale și cele cu licență World Dance Sport Federation. Galele au debutat cu prezentarea arbitrilor și a tuturor oficialilor ce au vegheat ca Bacău Dance Open să decurgă în condiții optime, cu parada perechilor și cu intonarea imnului național, moment solemn care a marcat vizibil publicul spectator, pe chipul cărora se putea citi sentimentul de mândrie. Pe toată perioada desfășurării întrecerilor, sportivii din ringul de dans au fost încurajați în permanență de susținători, iar la finalul evoluțiilor au fost aplaudați zgomotos. Astfel, toată atmosfera creată a fost una specială și remarcată atât de sportivi, cât și de oaspeții din străinătate.

La Bacău Dance Open au participat peste 1000 de sportivi din țară și din alte 15 țări, competițiile fiind jurizate de cei mai importanți 21 de arbitri români și de 12 arbitri din Franța, Italia, Belgia, Moldova, Bulgaria, Ucraina, Israel, Spania, Rusia, Belarus și Serbia

La Bacău Dance Open 2017, la Galele de sâmbătă seara a participat și Cosmin Necula, primarul Bacăului, însoțit de câțiva consilieri.

„Din punctul meu de vedere, Bacău Dance Open este un eveniment minunat pentru orașul nostru. Este bine ca în momentul în care avem ceva atât de frumos și atât de impresionant să fie cât mai bine cunoscut și repetat astfel încât să devină o tradiție. Acest eveniment, fără îndoială, nu s-ar fi putut desfășura fără echipa Adamas, o echipă tânără, inimoasă și ambițioasă care a creat Bacău Dance Open și vreau să le mulțumesc pentru ceea ce au făcut pentru orașul nostru, pentru că ne reprezintă și crează o imagine frumoasă pentru Bacău. A fost un spectacol foarte, foarte frumos și intens, iar Bacăul merită așa ceva”, a declarat Cosmin Necula, primarul municipiului Bacău

„În primul rând, cel mai important mi se pare că Adamas a debutat în organizarea competițiilor internaționale cu dreptul, pentru că am văzut foarte multă lume de bună calitate, mă refer la arbitri, și am văzut și perechi bune. Cred că pentru primul an în care Adamas organizează o competiție internațională sub egida Federației Mondiale totul a ieșit bine. Acum, sper să se continue tradiția pentru că asta e cel mai important. Mă bucur că am fost în Bacău încă odată, de data aceasta ca arbitru. Trebuie să subliniez și faptul că gruparea sportivă din Bacău, Adamas, a evoluat foarte mult și asta este foarte simplu de văzut prin prezența perechilor în etapele finale ale competiției. Tot ce s-a făcut la Adamas este de apreciat.”

Mihai Petre, arbitru internațional la Bacău Dance Open