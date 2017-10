Lucrarea „Facteurs prédictifs de conversion aux cours des cholécystectomie pour cholécystite aiguë lithiasique” („Factori predictivi de conversie în cursul colecistectomiei pentru colecistita acută litiazică”, n.r.), prezentată în plen, în premieră, la al 119-lea Congres Francez de Chirurgie de la Paris, de echipa medicală de la Spitalul Municipal de Urgență Moinești, formată din medicul chirurg prof. dr. Adrian Cotîrleț, managerul unității spitalicești, și dr. Eduard Popa, șeful Secției de Chirurgie, a fost un adevărat succes internațional. „Congresul a avut loc între 27 și 29 septembrie 2017, la Palatul Congreselor din Paris, sub președinția profesorului Jean-Robert Delpero de la Marsilia, care a fost și președintele secțiunii în care am prezentat lucrarea. A fost pentru prima dată, de când participăm la acest congres francez, când am prezentat o lucrare în plen în fața auditoriului. A fost, de asemenea, pentru prima dată, în ultimii 10 ani, când o lucrare a medicilor specialiști din România a fost acceptată să fie prezentată în plen, la acest eveniment de înaltă ținută. A mai fost o lucrare a medicilor de la Clinica «Sf.Maria» din București, dar nu în plen, ci pe poster. Acest congres, după Congresul American de Chirurgie, este cea mai importantă întâlnire a chirurgilor din întreaga lume”, ne-a declarat dr. Adrian Cotîrleț. Au fost prezenți în jur de 5.000 de medici chirurgi, de pe toate cele cinci continente, dar au participat și 38 de asociații și societăți de chirurgie din toată lumea, printre ele și Societatea Americană de Chirugie, care a avut cea mai mare delegație. Anul acesta, Congresul s-a desfășurat sub deviza „Informație și Formare în Chirurgie”. „Lucrarea a fost bine primită. A surprins numărul de cazuri prezentate în acest studiu, de cinci ani, care a cuprins 3.750 de operații de colecist, adică o medie de peste 700 de operații pe an. A impresionat numărul, complexitatea cazurilor rezolvate, dar și metodele și tehnicile aplicate, cu rezultate foarte bune. Au fost întrebări și discuții libere apoi, pe marginea lucrării , cu interpelări din partea președintelui Delpero, dar și din partea șefului Clinicii de Chirurgie de la Liege și de la alți participanți”, a mai spus doctorul Cotîrleț. Ce va urma? În aceste zile, o nouă participare la Conferința Națională de Chirurgie, 4-7 octombrie, la Iași, unde dr. Eduard Popa va prezenta (chiar astăzi, 5 octombrie) lucrarea „Conversia în colecistita acută abordată laparoscopic”, apoi dr. Adrian Cotîrleț va merge la București, la ROHO 2017 – Convenția Română a Spitalelor, pentru discuții legate de managemenul spitalicesc. Tot în aceste zile, spitalul din Moinești va fi prezent și la 21st Session of the Balkan Medical Days, de la Sofia (Bulgaria), organizată de Uniunea Medicală Balcanică, cea mai veche organizație medicală din zona Balcanică, înființată în 1932, unde doctorul Adrian Cotîrleț va prezenta „Colecistectomia laparoscopică la pacienții în vârstă”. Va urma apoi a 4-a ediție a Conferinței „Zilele Medicale Rădăuțene”, de la Sucevița, o prezentare a Departamentului de Cercetare Medicală la al doilea Congres de Cercetare Medicală de la București (19 – 21 octombrie) și Conferința Asociației Române de Chirurgie a Peretelui Abdominal, 26-27 octombrie, București. Pentru luna viitoare, între 23 și 25 noiembrie, este programată o nouă participare la RAES National Congress & 9th Romanian Symposium of Bariatric and Metabolic Surgery. „Toate aceste participări sunt pentru noi o bună oportunitate de a schimba idei cu oameni de știință, cu o experiență deosebită pe anumite subiecte, de a vedea unde ne găsim și cum putem să ne menținem la standarde ridicate, și, de ce nu, de a lega prietenii materializate prin prezența unor medici de prestigiu la viitoarele ediții ale «Zilelor Medicale ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești»”, a conchis managerul unității spitalicești, dr. Adrian Cotîrleț. 0 SHARES Share Tweet

