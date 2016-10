Subventii la transportul in comun si pentru pensionarii cu pensii peste 1050 de lei

PROMO



Pensionarii care au pensii mai mari de 1050 lei brut beneficiaza, tot prin hotarârea Consiliului Local din 30 septembrie 2016, de legitimatii de calatorie subventionate.

Acestea sunt valabile pe un singur traseu si se elibereaza tot in aceste zile, pentru lunile octombrie, noiembrie si decembrie.

Abonamentele subventionate pot fi achizitionate la tariful de 54 de lei pentru cele trei luni, de la casieriile din statiile de autobuz de la Gara, BCR, Piata Centrala, Narcisa si Aprodu Purice.

Legitimatiile de calatorie se elibereaza in baza cuponului de pensie din luna septembrie 2016 si a buletinului.

In paralel, continua distributia abonamentelor gratuite pentru pensionarii care au venituri sub 1050 lei, la sediul Directiei de Asistenta Sociala, care a fost luat cu asalt inca de luni. De gratuitate beneficiaza categoriile defavorizate, precum si circa 10.000 de pensionari care au pensii sub acest plafon.