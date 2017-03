Voluntarii Centrului Regional de Ecologie Bacău au demarat, în această săptămână, campania de curățenie de primăvară și plantări de arbori în zona ariilor naturale protejate aflate în custodie. O primă acțiune în acest sens a avut loc marți seara, 21 martie, în zona de coadă a Lacului Bacău, zonă de altfel frecevntată de pescari în această perioadă. ”Sub privirile curioase ale pescarilor, voluntarii au adunat deșeuri și au plantat copaci. Ne dorim continuarea activităților de acest gen cu o implicare mult mai mare și mai activă din partea comunității”, au spus repr

ezentanții CRE Bacău. Voluntarii au sădit puieți de plop alb, o specie, spun ei, propice zonelor de luncă. Din păcate, constatările ecologiștilor legat de implicarea civică sunt triste. Nu doar că zonele sunt acoperite de deșeuri precum peturi, pungi, ambalaje sau cutii lăsate de persoane care-și petrec timpul liber pe malurile lacurilor, dar ele au devenit, se pare, și zone de depozitare de materiale de construcții sau deșeuri rezultate în urma unor operțiuni de amenajări interioare (moloz, varuri, metale, cabluri etc.). O astfel de situație a fost constatată, zilele trecute, în lunca Bistriței și pe aria naturală protejată Bacău. ”Am făcut sesizări atât către primărie cât și către Poliția Locală, în vederea luării măsurilor ce se impun. Astfel de situații au fost constatate și în alte localități din perimetrul sitului, fiind sesizate primăriile dar și Garda de Mediu în vederea ridicării deșeurilor”, au spus reprezentanții CRE Bacău. 8 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.