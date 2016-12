Studentii de la „Vasile Alecsandri” si-au ales cei mai frumosi boboci

Agitatie mare miercuri seara, 14 decembrie, la Teatrul de Vara „Radu Beligan”, unde, dupa orele 20.00, a avut loc spectacolul de Miss si Mister Boboc 2016 al Universitatii „Vasile Alecsandri”.

A fost o seara electrizanta, sustinuta pe scena de studentii universitatii bacauane, pe de-o parte, si din sala plina de spectatori, pe de alta parte, interactiunea dintre scena si public fiind evidenta, ceea ce a facut ca spectacolul sa fie de mare succes.

Evenimentul, organizat de Asociatia Liga Studenteasca din Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacau, devenit traditie pentru toti studentii Universitatii s-a derulat sub tematica „Super heroes”, in care concurentii dar si ceilalti participanti la show au fost deghizati in personaje celebre din filmele cu eroi, de la Superman la The Mask sau Printesa Razboinica.

In ciuda faptului ca personajele din filme trebuiau sa fie „sarea si piperul” serii, putem spune ca muzica a fost regina serii, majoritatea numerelor fiind… muzicale.

Totusi, programul artistic a cuprins momente de pantomima, dans si muzica realizate de cei mai talentati studenti si colaboratori: Los Anonimos, Trupa de Dans Exploziv, Promotia 13, Andreea Spulber, Catalina Benea, Dumitru Socican, Young Feftee (Ciprian Cucu), Petrea Marius, Michael, Stefan Luncanu (Colegiul National „Gheorghe Vranceanu” – mentalist, finalist la Next Star), Andreea Tudoriu (Colegiul National „George Apostu” din Bacau), Sky.

In concursul de Miss si Mister Boboc s-au intrecut 16 participanti, 8 fete si opt baieti, cu vârste intre 18 si 21 de ani, studenti la urmatoarele specializari: 3 administrarea afacerilor, 1 la lietere, 1 la stiinte-pedagogie, 1 la matematica, 1 la comunicare, 1 la marketing si 7 la sport. Acestia, impartiti in 8 perechi, au avut de trecut trei probe: tinuta de zi (originalitate), proba de aptitudini si tinuta de seara. Prestatia bobocilor din concurs a fost apreciata si sustinuta de colegii din public cu aplauze si incurajari. La finalul show-lui studentesc, juriul, compus din profesori si reprezentanti ai sponsorilor, s-a retras pentru deliberari. Pâna la aflarea rezultatelor finale, publicul a fost rasfatat cu un concert al renumitei cântarete Nicoleta Nuca, care a animat publicul cu cele mai tari hituri ale momentului, ridicând sala in picioare la anumite refrene.

La final, juriul a hotarât:

– locul III si Miss Popularitate, Stefana Muscalu, in vârsta de 18 ani, studenta a Facultatii de Stiinte ale Miscarii, Sportului si Sanatatii – Educatie fizica si sportiva;

– locul II si Miss Liga Studenteasca Tatiana Captaciuc, 19 ani, studenta a Facultatii de Stiinte Economice – Administrarea Afacerilor.

– locul III si Mister Popularitate, Daniel Ciolac, 19 ani, student al – Facultatii de Litere – Comunicare si relatii publice ;

– locul II si Mister Liga Studenteasca, Stefan Mocanu, 19 ani, student al Facultatii de Stiinte ale Miscarii, Sportului si Sanatatii – Educatie fizica si sportiva.

Cu titlul Miss Boboc 2016 Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacau a fost investita Luiza Simon, 21 de ani, studenta a Facultatii de Stiinte – Pedagogia învatamântului primar si prescolar. Conform cu prezentarea facuta in concurs,Luiza este o fire artistica si creativa, cu o sensibilitate aparte si iubitoare de tot ceea ce este frumos si spune ca motto-ul ei preferat este: „Faima pe care o ofera bogatiile sau frumusetea este trecatoare si fragila. Desavârsirea mintii este o avere splendida si durabilă.” (Sallust) Proaspata Miss Boboc are ca hobby-uri muzica si calatoriile si considera ca meseria ideala este cea de…solista.

Titlul de Mister Boboc 2016 al Universitatii „Vasile Alecsandri” Bacau i-a revenit lui Bogdan Vizitiu, de 19 ani, student al Facultatii de Stiinte Economice – Marketing. Bogdan este caracterizat ca o persoana glumeata, cu mult spirit al umorului, sociabil, saritor la nevoie, visator si mereu cu zâmbetul pe buze, fire energica si impulsiva. Nu suporta minciuna si falsitatea. Poate spune ca a pornit in viata cu dreptul, si la propriu si la figurat. Se ghideaza in viata dupa motto-ul: „Trebuie sa încerci necontenit sa urci foarte sus daca vrei sa vezi foarte departe. ” (Constantin Brâncusi). Ii plac sportul, calatoriile si iesirile cu prietenii, iar, intrebat despre meseria ideala, a raspuns ca isi doreste din tot sufletul sa ajunga un sef într-o societate care este foarte cunoscuta sau macar un actor renumit de la Hollywood !

Câstigatorii editiei 2016 a Balului Bobocilor din Universitatea „Vasile Alecsandri” au primit din partea organizatorilor si sponsorilor nenumarate cadouri, cele mai importante fiind adjudecate de Miss si Mister Boboc, care au primit intre altele si câte un curs gratuit la scoala de soferi. „Am o eleva studenta in anul II la Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacau, care mi-a povestit ca se straduiesc sa organizeze Balul Bobocilor si ca nu au sustinere. Atunci mi-am spus ca ar fi bine sa-i sustin si eu si le-am oferit câstigatorilor, pentru Miss si Mister Boboc 2016, câte un curs de scolarizare completa pentru categoria B. Este pentru prima data când am sponsorizat un Bal al Bobocilor, dar, de-a lungul timpului am mai fost alaturi si de alte cauze”, a declarat John Poppa, administratorul Scolii de „Soferi Smart ABC”, sponsor principal la Balul Bobocilor 2016 de la Universitatea „Vasile Alecsandri”.

Dupa incheierea spectacolului dedicat acestui eveniment, petrecerea studenteasca a continuat pâna spre dimineata intr-un club din zona Tic-Tac.