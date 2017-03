Economie Studenții de la Inginerie Aerospațială vin la Aerostar cu prima ediție AeroCamp de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Asociația Studenților la Inginerie Aerospațială EUROAVIA, din București, organizează în perioada 31 martie – 2 aprilie, la Aerostar Bacău, prima ediție a evenimentului AeroCamp 2017, la care vor participa 50 de studenți la Facultatea de Inginerie Aerospațială și alți membri ai asociației. „Scopul acestui proiect – ne-a informat Bianca Moldovanu, vicepreședinta Euroavia – este de a crea o nouă comunitate bazată pe comunicare, în care participanții vor lua contact cu industria aerospațială”.

Obiectivele principale vizate de eveniment – spun organizatorii – sunt Îmbunătățirea abilităților tehnice și interpersonale, Ghidarea studenților pentru orientarea în carieră și Transferul de cunoștințe între participanți și specialiști în domeniu. Studenții vor vizita secțiile de producție de la Aerostar, vor participa la work-shop – urile organizate de companie și la training-urile de dezvoltare personală și de lucru în echipă.

Evenimentul urmărește, totodată, crearea unui mediu potrivit cunoașterii, ghidarea studenților pentru orientarea în carieră și dezvoltarea personală și profesională. La rândul ei, compania Aerostar a reclamat deseori lipsa forței de muncă de care ar avea nevoie și a organizat periodic evenimente care să trezească atenția mai ales a tinerilor dornici să lucreze în această industrie. Euroavia este membră a Asociației Europene a Studenților la Inginerie Aerospațială și urmărește să contribuie la dezvoltarea personală a studenților (soft skills și technical skills), prin activități locale și internaționale, și să ofere oportunități de informare cu privire la industria și mediul aerospațial local și internațional. „Viziunea noastră – susțin reprezentanții ei – este de a dezvolta și inspira viitori lideri, de a crea o comunitate puternică și unită în care să se formeze oameni cu aspirații cât mai înalte și de a consolida puntea dintre studenți, Facultatea de Inginerie Aerospațială și companiile din acest domeniu".

