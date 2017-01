Puncte ochite, puncte lovite. Știința își păstrează statutul de vice-lideră dupa ce sâmbătă, în etapa a 14-a a Diviziei A1, s-a impus cu 3-0 pe terenul Medicinei Târgu-Mureș. „Nu am făcut un meci de senzație, însă important este că am luat toate cele trei puncte”, a subliniat antrenorul Științei, Florin Grapă, care nu a dorit să comenteze victoria de trei puncte a liderei Alba Blaj în fieful lui Dinamo: „Nu am văzut meciul, așa că nu am cum să mă pronunț. Important este ce facem noi, nu ceilalți. Repet, mă bucur că am câștigat la Târgu-Mureș, mai ales că, așa cum am mai spus, sala de acolo nu este tocmai una comodă”. Știința: Zburova 1 punct, Rogojinaru 7, Cazacu 7, Faleș 13, Otasevic 5, Perovic 11, Albu-libero. Au mai jucat: Miclea 2, I. Radu 6, Bălțatu 2p., Manu- libero. Celelalte rezultate: Dinamo- Alba Blaj 0-3, Unic- CSM Lugoj 3-1, CSM București- SCM U Craiova 3-1, CSM Târgoviște- SCM Pitești 3-0, CSU Galați- Penicilina 2-3. Clasament: 1) Alba Blaj 39p., 2) Știința 34p., 3) CSM Târgoviște 33p., 4) CSM București 32p., 5) Dinamo 26p., 6) Penicilina 18p., 7) Unic 17p. (22-29), 8) CSM Lugoj 17p. (22-29), 9) Medicina 14p. (17-29), 10) SCM Pitești 14p. (16-31), 11) CSU Galați 5p., 12) SCM U Craiova 3p. Etapa viitoare (28 ianuarie): Știința- CSU Galați, Medicina- Dinamo (se joacă pe 27 ianuarie), Penicilina- CSM Târgoviște, SCM Pitești- CSM București, SCM U Craiova- Unic, CSM Lugoj- Alba Blaj. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.