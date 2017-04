Educatie „Student pentru 3 zile” la Universitatea „Vasile Alecsandri” de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Chiar dacă sunt în vacanță, mai mulți elevi din liceele băcăuane, dar și din județ și chiar din afara lui, participă în aceste zile la un proiect al Universității „Vasile Alecsandri” intitulat sugestiv „Student pentru 3 zile”. Proiectul este coordonat de Asociaţia Liga Studențească din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, iar obiectivul principal vizează în mod direct tinerii elevi aflați în anul terminal din mediul liceal, privind integrarea și trecerea dintr-un mediu preuniversitar într-un mediu al studiilor superioare. Elevii participanți au ocazia astfel să cunoască viața de student într-un timp relativ scurt și să experimenteze, atât viața dinamică din campus, cât și activitățile coordonate de către tinerii voluntari ai Ligii Studențești: sociale, educative, culturale sau sportive. Practic, ei învață să trăiască studențește! În aceste zile, sunt prezenți în universitatea băcăuană peste 30 de elevi, care participă efectiv la cursuri, în program intensiv, la toate facultățile din instituția de învățământ superior, sunt cazați în căminele studențești, iau masa la cantină, sunt implicați și în activități de voluntariat sau alte acțiuni organizate de Ligă. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău are cinci facultăți – Facultatea de Inginerie, Facultatea de Litere, Facultatea de Științe, Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, dispune de 2 campusuri, bibliotecă, 900 de locuri de cazare în patru cămine și bază sportivă. Pentru studenții săi, instituția are încheiate parteneriate Erasmus cu peste 100 de universități din 20 de țări din Europa și nu numai. Pe de altă parte, pentru susținerea lor, se oferă și burse de merit, burse de studii, dar și burse sociale. „Este un proiect care a ajuns deja la a IV-a ediție. Ne bucurăm foarte mult că de la an la an numărul elevilor de liceu care vor să participe este din ce în ce mai mare, chiar dacă sunt în vacanță. Sunt elevi de la toate liceele din Bacău, din județ, dar și din județele limitrofe, Neamț, Vrancea, anul trecut au fost și din Vaslui. Ne bucurăm că le putem împărtăși o parte din tot ce înseamnă viața de student și că sunt alături de noi, neobosiți, chiar dacă programul este destul de încărcat.”

Mihai Viorel Munteanu, președintele Ligii Studențești din Universitatea „Vasile Alecsandri" Bacău

