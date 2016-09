Stratum Energy se intereseaza de un parteneriat cu Rafo

Doi reprezentanti la nivel inalt ai firmei amerciane Stratum Energy, care a inceput acum doi ani productia de titei si de gaze naturale in câmpul petrolifer Poduri (Moinesti), vor fi astazi, 22 septembrie, la Rafo Onesti. Ei se vor intâlni cu presedintele Consiliului de administratie, Miroslav Dermendjiev, pentru a discuta eventuale posibilitati de prelucrare a titeiului moinestean in aceasta rafinarie.

„Am purtat, preliminar, cu cei din conducerea firmei – ne-a declarat deputatul onestean Valerian Vreme – o discutie referitoare la stoparea exportului de materii prime din zona Moinesti catre Ucraina si la solutii de prelucrare a lor la Onesti. Chiar daca e vorba de cantitati mai mici decât permite rafinaria de acolo, ar fi vorba de materializarea unei sperante pentru repornirea instalatiilor Rafo”. Instalatiile rafinariei sunt conservate si in perfecta stare de functionare, dar stau de ani buni nefolosite.

Stratum Energy a investit sute de milioane de dolari in zona Moinesti pentru explorarea si exploatarea acestui bloc petrolifer. „Suntem încântati ca la Poduri sa înceapa productia optima si asteptam cu nerabdare sa devina un contributor activ la securitatea energetica a României” – declara, acum doi ani, Qasim Sharif, CEO al Stratum, companie cu sediul in Huston.

Valerian Vreme a propus, acum câteva zile, nationalizarea unor intreprinderi onestene importante care au fost privatizate dar reduse la nefunctionare (Rafo, Uton si Carom), dar a declarat ca el crede si in solutii gen parteneriate Rafo – Stratum.

Tot in problema Rafo, un alt parlamentar din Onesti, senatorul Marcel Bujor, a facut o interpelare pe adresa premierului Dacian Ciolos, pe tema sechestrului asigurator instituit de ANAF pe activele rafinariei, in contul unor datorii ale unui actionar minoritar. Sechestrul a complicat si mai mult situatia Rafo, iar actionarul ei majoritar de acum câteva luni a cerut chiar intrarea ei in faliment.

„Va solicit, domnule prim-ministru – spune Marcel Bujor in interpelarea sa – identificarea unei solutii pentru ridicarea sechestrului asigurator de pe intreg patrimoniul Rafo, tinând cont ca proportia pentru care s-a dispus instituirea acestuia este de doar 2,71% din actiunile societatii. De asemenea, va rog sa precizati daca exista o analiza la Guvern in vederea identificarii unor solutii pentru detensionarea unor probleme sociale din zona”.

Pe de alta parte, unele surse din Rafo vorbesc si de vizita asteptata a altor investitori potentiali in rafinarie, care vin tot din Statele Unite.