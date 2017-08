Aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Bacău pentru următorii cinci ani a fost prezentată, marți, în fața aleșilor. La acest document, care are peste 400 de pagini, s-a lucrat un an, pe baza datelor colectate de la primării, firme, ONG-uri, instituții specializate etc. Apoi a fost supus dezbaterii publice 30 de zile, iar acum trebuia aprobat de consilieri. „Noile orientări și regulamente adoptate la nivel european în vederea dezoltării durabile și coezive determina necesitatea actualizării strategiei astfel încât să se asigure corelarea obiectivelor de dezvoltare existente cu obiectivele strategice regionale și naționale identificate în programele aferente perioadei 2014-2021”, a explicat Sorin Brașoveanu, președintele CJ. „Așa se dau banii” La discuții a fost invitat și dr. arh. Nicolae Țarălungă, profesor universitar, cel care a coordonat proiectul. „Bacăul este unul dintre județele care chiar au considerat că strategia este un document de lucru al administrației, nu doar un studiu care, sigur, e bine făcut, dar nu are elemente de punere în practică”, a declarat prof. Țarălungă. El a prezentat direcțiile urmărite – nevoile cetățenilor, nevoile firmelor, nevoile turiștilor -, programele, portofoliile de proiecte, insistând pe disparitatea dintre urban și rural, ultimul sector având o dezvoltare „destul de subțire”. Nicolae Țarălungă a vorbit despre capacitatea CJ Bacău de a susține obiectivele județului și despre partenerii săi: „Am identificat parteneri foarte serioși, inclusiv Camera de Comerț, este un drum nou, am văzut și parteneriatul cu universitățile băcăuane, «Vasile Alecsandri» și «George Bacovia», care au, fiecare, un portofoliul sănătos de proiecte. Dacă vor veni inițiative și din alte zone, atunci, într-adevăr, Bacăul poate să devină un model pentru alte județe”. Obiectivele strategice trebuie corelate cu cele europene, „nu pentru că așa este moda, ci pentru că așa se dau banii”, a precizat prof. Țarălungă, obiective organizate pe domenii: infrastructura de transport, investiții în rețele de alimentare cu apă și canalizare, salubritate, educație, sănătate etc. „Turismul începe să aibă niște probleme în vestul Europei din cauza actelor de terorism și turiștii s-ar putea orienta spre Est și, de ce nu, spre județul Bacău”, a declarat, optimist, Nicolae Țarălungă. Urmărirea, în sarcina CJ Bacău Consiliul Județean este instituția care și-a asumat sarcina de a monitoriza realizarea strategiei, „nu în sensul de a pedepsi”, ci de a-i sprijini pe cei care au proiecte viabile. E necesar să se știe care sunt obiectivele realizate, care sunt cele în derulare, ce nevoi acoperă investițiile și care sunt nevoile neacoperite, pentru a încuraja proiectele care pot micșora discrepanțele dintre zone. Cezar Olteanu, consilier PNL, a criticat faptul că în strategie e prinsă autostrada spre Brașov, dar lipsește DN11, care trebuie modernizat urgent, dar a apreciat faptul că au fost introduse podul peste Trotuș și două parcuri de cercetare științifică. În final, Strategia de dezvoltare durabilă a fost aprobată de toți cei prezenți. „Am încercat să implicăm întreaga comunitatea în elaborarea strategiei. După finalizarea și aprobarea ei, nu ne rămâne decât să ne ținem de acest document și să ne implicăm în elaborarea și realizarea proiectelor”, a declarat Sorin Brașoveanu. 0 SHARES Share Tweet

