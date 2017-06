Stranierii declara in fals pierderea permisului de conducere

Câtiva soferi români plecati la munca in strainatate si-au incercat norocul atunci când odata intorsi in tara au vrut sa obtina un alt permis de conducere pe motiv ca au pierdut documentul.

Cei in cauza au omis faptul ca la depunerea unei noi solicitari, dosarul in cauza este verificat in amanunt de catre angajatii Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculari a Vehiculelor Bacau, iar acolo unde exista suspiciuni, cazul ajunge in atentia politistilor care confrunta inclusiv baza de date a tarii unde are domiciliul temporar solicitantul.

Cei care au mintit cu privire la pierderea permisului de conducere s-au ales cu dosar penal pentru fals in declaratii si uz de fals. „In general, au fost rare declaratiile false, insa, cele mai multe situatii le-am intâlnit la cetatenii români care muncesc in Italia, Franta, Germania sau Marea Britanie.

Acestora li se intâmpla sa li se retina permisul de conducere, sa le fie suspendat pe o anumita perioada sau sa li se impuna anumite restrictii in baza abaterilor constatate de catre autoritatile competente, iar la intoarcerea in România, persoanele respective declarau pierdut permisul de conducere. In urma verificarilor, unele persoane au fost cercetate pentru fals in declaratii sau fals si uz de fals.

In functie de natura cauzei s-a ajuns pâna la anularea documentului cu solutie data de Parchet”, declara cms. sef Constantin Mihaescu, seful S.P.C.R.P.C.I.V. Bacau. La finalizarea cercetarilor, persoanele vinovate de comiterea unor astfel de infractiuni au primit un an de inchisoare cu suspendare sau 6 luni de inchisoare cu executare.

„La inceputul anului 2015, au fost finalizate doua dosare penale cu infractiuni privind falsul si uzul de fals, respectiv tentativa de inselaciune, Parchetul dispunând intr-o situatie neinceperea urmaririi penale si in celalalt caz plata unei amenzi administrative. Neregulile care fac obiectul cercetarilor in cele doua dosare au fost depistate in anul 2013, cercetarile si verificarile necesare efectuându-se in colaborare cu lucratorii Inspectoratului de Politie Judetean Bacau”, spune Mihaescu. De asemenea, in cadrul activitatilor desfasurate in ghisee, a fost depistata o infractiune privind falsul in declaratii, in cauza fiind sesizati politistii pentru continuarea cercetarilor.