Cei care au cunoscut barbatii disparuti in tragedia de la Brighton au organizat o strângere de fonduri pe Internet pentru a ajuta familiile celor dispăruți. Reamintim că doi comăneșteni au fost daţi dispăruţi în Canalul Mânecii după ce barca cu care ieşiseră la pescuit, împreună cu alţi doi prieteni, a fost lovită de o nava. Incidentul s-a petrecut în zona oraşului britanic Brighton, unde lucrează bărbaţii. „Familia pe care o cunosc a lucrat la Mitch and Grandad’s Bike Shop din Elm Grove, Brighton. Mitch era un om minunat, cinstit, cu o putere de munca extraordinara , cu o familie iubitoare” – se arată pe pagina de donații. „El a lăsat în urmă un fiu de 3 ani, trei copii mai mari și soția sa, care nu numai că și-a pierdut soțul în acest dezastru, ci și pe fratele ei. Mitch a lucrat multe ore pe zi pentru a-și susține familia, deși majoritatea oamenilor au văzut la știri ca există probleme grave imediate. Ei nu sunt o familie de bogătași din acest motiv nu au economii și din cauza incidentului au trebuit să se bazeze pe banca de alimente pentru a se hrăni. Oamenii lucrează neplătiți pentru a păstra magazinul de biciclete deschis pentru ca clienții să-și colecteze bicicletele care urmau să fie întreținute sau reparate. Familia are sufletul destrămat, nu reusesc sa se mai gandeasca si la cheluielile zilnice din punct de vedere financiar. Vă rugăm să donați suma cea mai mică, deoarece contează. Primaria a luat cunoștință de această problemă, dar poate dura luni până la acordarea unui ajutor concret. Banii adunați vor fi împărțit în mod egal între familia lui Mitch și cea a cumnatului sau, care lasă o soție și trei copii”. Pentru donații, click aici. 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.