Ediția jubiliară a Cupei Federației la oină a luat drumul Bucureștiului, ajungând în vitrina Strajei, care s-a impus cu 18-12 în finala disputată duminică împotriva Brigăzii Gherăești. De câștigat, însă, au avut de câștigat toatele cele șase echipe care au evoluat sâmbătă și duminică pe stadionul „Lucrețiu Avram” din Bacău. „O locație excelentă pentru oină deoarece ne-a permis ca pe terenurile 2 și 3 să ținem, concomitent, meciurile din grupe, iar terenul principal sa găzduiască semifinalele și finalele”, a declarat presedintele Federației Române de Oină, Nicu Dobre. Organizată de Federația Română de Oină, Primăria Municipiului Bacău și Ministerul Tineretului și Sportului în parteneriat cu DJTS Bacău și Colegiul Tehnic „NV Karpen”, Cupa Federației a marcat aniversarea a 85 de ani de la înființarea FRO. „În fapt, noi ființăm încă din 1912 și vom face tot posibilul să revendicăm în mod oficial această dată de naștere deoarece este vorba despre istoria noastră”, a subliniat președintele Federației, care a avut doar cuvinte de laudă la adresa Bacăului pentru toate manifestările găzduite în 2017 în ceea ce privește oina: „Bacăul este un adevărat exemplu în acest sens, care sper să fie urmat și de alte orașe. Țin foarte mult să mulțumesc Primăriei, Consiliului Local și Consiliului Județean, precum și celorlalți factori locali- ISJ, DJTS, Universitatea «Vasile Alecsandri», dar și Primăriei Onești și CSȘ Onesti- pentru sprijinul acordat pe tot parcursul acestui an. Nu în ultimul rând, țin să apreciez în mod public eforturile și disponibilitatea manifestată de prof. Otilia Lazăr, un adevărat catalizator zonal al sportului nostru național. Aș îndrăzni să spun că, de fapt, marele câștigător este oina băcăuană, care poate sa revină la standardele multiplei campioane din anii ’90, Siretul Bacău. Clubul Primăriei, CSM Bacău a înființat deja o secție de oină și am convingerea că în maxim doi ani, vom avea o echipă băcăuană, cel mai probabil la nivel de juniori, care va conta în Campionatul Național”. În ceea ce privește meciurile din Cupa Federației, să notăm că în semifinale, plusul de constanță și de experiență al Strajei București a anulat calculul hârtiei, bucureștenii impunându-se cu 26-22 în fața favoritei Frontiera Constanța. Cealaltă semifinală a necesitat lovituri de departajare, Brigada Gherăești învingându-i cu 6-4 (16-16) pe consătenii de la Biruința. Aceștia din urmă au pierdut și finala mică, bronzul fiind adjudecat de Frontiera cu 19-14. 0 SHARES Share Tweet loading...

