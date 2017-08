– trei metri cubi de apă trecuți în fișa de întreținere a unui mort au declanșat războiul între un băcăuan și reprezentanții Asociației de proprietari nr. 53 O poveste încâlcită ne-a reținut atenția timp de două zile. Ion Cartas reclamă faptul că reprezentanții Asociației de proprietari nr. 53 încarcă abuziv fișa de întreținere, trecându-i consum de apă, deși în garsoniera de pe strada Nicu Enea nr. 50 nu locuiește nimeni. Proprietara, adică fosta soție a lui Cartas, a decedat, iar locuința le-ar reveni de drept fiului supraviețuitor și unui nepot. Reclamantul spune că unul dintre moștenitori este bolnav, iar celălalt muncește în străinătate și nu poate veni să facă succesiunea. În aceste condiții, Ion Cartas, se ocupă de garsonieră la modul că mai aerisește din când în când și plătește cheltuielile. Supărarea bărbatului a atins cote maxime în momentul în care, de la asociație i s-a spus că va trebui să plătească lunar 17 lei pentru cheltuielile comune și salariile angajaților asociației, adică 204 lei/an. Omul și-a făcut calculele și când a tras linie a zis că se prinde să plătească el cheltuielile de întreținere până când băieții vor face succesiunea, ca nu cumva să se adune datorii, iar locuința de 19 metri pătrați să fie luată de stat. Ion Cartas s-a trezit deodată în lista de plată cu sume suplimentare, rezultate din consum de apă și fond de reparații, sume ce însumează la jumătatea anului 269 de lei, ceea ce depășește posibilitățile lui de plată. În ritmul acesta, la un an de zile sumele de plată vor fi cu totul altele, iar bărbatul a încercat să dezlege misterul banilor încasați în plus. A mers la asociație, i-a spus administratorului oful său și a primit tot felul de explicații. Ba că o vecină i-a declarat consumul de apă, ba că a consumat el ș.a.m.d. Pe fondul nemulțumirilor s-a ajuns în final la amenințări și de o parte și de alta, iar lucrurile au rămas nelămurite. Citat: “După ce a murit femeia am dus la asociație o copie după certificatul de deces, iar în fișă au fost trecute zero persoane. Am predat cheia de la baia comună și de la uscător ca să nu fie discuții și mă trezesc acum că am consumat trei metri cubi de apă rece și doi metri cubi de apă caldă! Să știți că morții nu consumă nici apă rece și nici apă caldă! În cazul de față, cineva încearcă să mă fure: ori asociația, ori vecina care împărțea baia comună cu mine până să moară fosta soție! Restul vecinilor și-au tras apă în casă, așa că nu pot să bănui pe nimeni altcineva”, declară Ion Cartas

Simțindu-se furat, bărbatul s-a decis să-și facă dreptate. A agitat spiritele în bloc și la asociație, iar din cauza firii sale vulcanice nimeni nu mai vrea să-i dea detalii pe motiv că nu este proprietar. "Cunoaștem cazul domnului Cartas și cel mai probabil această situație va fi remediată la întoarcerea administratorului aflat în concediu medical. Noi am operat în fișă în baza declarațiile depuse de locatari. Pe palierul respectiv mai aveau acces la baia comună doar două familii. De când a murit doamna, Ion Cartas vine zilnic pe la garsonieră și de aceea este posibil să-l fi trecut vecinii și pe el la plată. Vom verifica la fața locului cum stau lucrurile!", declară locțiitorul administratorului Cartas spune că el nu folosește toaleta comună pentru că nu mai are cheie de la baie. El declară că vine la 2-3 zile să aerisească, după care își vede de drum, având propria locuință. Reclamantul este hotărât să-și facă dreptate, pentru că morții nu consumă apă.

