Băcăuanii care locuiesc pe străzile Vișinului și Miron Costin nu vor avea apă caldă la robinet până la sfârșitul lunii august. În această situație se află aproximativ 130 de apartamente racordate la punctul termic nr. 8. Radu Cristian Palade, director general la Thermoenergy Group SA Bacău declară că societatea pe care o reprezintă a sistat furnizarea apei calde de consum pentru PT 8 întrucât se efectuează lucrări de mentenanță la instalațiile care deservesc zona amintită. Conducerea Thermoenergy estimează că furnizarea apei calde va putea fi reluată pe 31 august 2017. 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.