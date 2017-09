Multimedia Strada Aviatorilor: Loc de joacă reamenajat de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – locul de joacă necesită schimbări majore inclusiv la scrânciobe, leagăne și balansoare – clubul pensionarilor și refacerea acoperișurilor la blocurile vechi sunt alte două proiecte aflate în așteptare Locul de joacă amenajat în vecinătatea punctului termic nr. 33 din cartierul Aviatorilor are toate șansele să-și recapete frumusețea de altădată. De ceva vreme, o mână de muncitori coordonați de angajați ai Primăriei Bacău au început să reamenajeze spațiul. Au trasat alei, le-au înălțat, au montat borduri și au amenajat trotuarele cu pavele. La un moment dat, lucrările au încetat, fără nicio explicație, drept pentru care conducerea Asociației de proprietari nr. 51 nu are o motivație clară. “De vreo câteva zile, lucrarea a fost abandonată. Nu știu exact din ce motive! Am văzut că aleile sunt supraînălțate și mă gândesc cu ce vor umple diferențele de nivel dintre sol și alei. În plus, dacă aleile sunt așa sus vor trebui ridicate și băncile. Una peste alta, bine că s-au apucat de modernizarea părculețului! Avem nevoie de o oază de relaxare și pentru cei mici!”, declară Ioan Țârcă, președintele Asociației de proprietari nr. 51. 1 of 7 Președintele spune că a avut mai multe întrevederi cu primarul Cosmin Necula în cadrul cărora a ridicat problema amenajării unui Club al pensionarilor în clădirea care adăpostește punctul termic și refacerea acoperișurilor degradate, de la blocurile vechi. 0 SHARES Share Tweet

