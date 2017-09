Strada 9 Mai: A fost reparat liftul la blocul proprietarilor certăreți

– proprietarii care locuiesc la scara C a blocului nr. 25 de pe strada 9 Mai circulă din nou cu liftul – după o lună de reclamații și certuri, liftul și-a reluat utilitatea – la oprirea în stație, proprietarii vor sesiza că liftul oprește brusc, însă, se pare că acest aspect se datorează noului sistem de prindere n liftul care a fost motiv de scandal are o vechime de 36 de ani O lună de zile a durat repararea liftului de la blocul nr. 25 de pe strada 9 Mai, unde, proprietarii de la scara C declanșaseră conflict deschis cu reprezentanții Asociației de proprietari nr. 1 „9 Mai 25”. A fost o lună de zile grea pentru că schimbarea cablurilor de susținere a cabinei nu este deloc o muncă ușoară. Inițial, reprezentanții firmei de lifturi au fost chemați la blocul nr. 25 de pe strada 9 Mai ca să repornească instalația în urma unor pene de curent repetate. Cum acest lucru se poate face doar din panoul aflat în casa liftului, la fața locului s-a deplasat o echipă de eletromecanici. Când să repornească instalația, unul dintre muncitori a observat că cele două cabluri care susțin cabina liftului erau rupte pe alocuri, acest lucru amenințând siguranța celor din bloc. Electromecanicii au luat atunci decizia ca liftul să fie închis până la remedierea defecțiunilor constatate. A urmat apoi o adevărată luptă pentru convingerea proprietarilor, aceștia trebuind să-și dea acordul pentru lucrările ce aveau să se facă, inclusiv pentru emiterea unei comenzi ce implica schimbarea cablurilor de siguranță ale liftului. Norocul proprietarilor de la scara C a fost acela că banii necesari acestei reparații existau deja, suma rezultând din chiria pe care o plătește Asociația de proprietari nr. 1 „9 Mai 25”, pe spațiul pe care îl folosește la parterul blocului. După constatări, după strângerea semnăturilor de la proprietari , a fost făcută comanda pentru cabluri. Toate acestea au presupus timp, iar cablurile au ajuns în final și au fost montate. „Ascensorul a fost repus în funcțiune la scara C, iar lucrurile par să fi revenit la normal. La încheierea lucrărilor, am urcat cu meseriașii în lift și am oprit în fiecare stație. Mi s-a explicat că sistemul de prindere al cablurilor este diferit față de cel anterior, mai rigid, iar acest lucru face ca la intrarea în stație, liftul să aibă oprirea mai bruscă, nu lină, cum era pe vechiul sistem”, declară Camelia Lisievici, președintele Asociației de proprietari nr. 1 „9 Mai 25”. Costurile cu reparațiile au fost de aproximativ 3.500 de lei, iar marele avantaj al proprietarilor din bloc este faptul că suma exista deja. În caz contrar, perioada necesară efectuării lucrărilor de înlocuire a cablurilor s-ar fi prelungit. Banii ar fi trebuit strânși pe cotă indiviză, iar până ar fi plătit toți proprietarii de la scara C, ar fi durat mai mult. Iată că în cazul de față, constituirea unui fond de reparații a fost un succes. Despre cât de uzate sunt lifturile blocurilor din Bacău și ce costuri implică înlocuirea acestora cu altele noi, vom vorbi într-o ediție viitoare a cotidianului „Deșteptarea”. 0 SHARES Share Tweet

