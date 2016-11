Stiuca braconata pe Lacul Galbeni

In ciuda temperaturilor scazute, a cetii si vantului puternic, mana de oameni de la Centrul Regional de Ecologie (CRE) Bacau nu oboseste sa stranga din apele Bacaului plasele braconierilor si sa redea libertatea pestilor prinse in acestea.

In noaptea de miercuri spre joi, 16/17 noiembrie 2016, o astfel de actiune au desfasurat-o voluntarii CRE, din nou, pe Lacul Galbeni. Ca de fiecare data, echipa s-a confruntat cu fenomenul braconajului piscicol.

Voluntarii au scos, astfel, opt plase monofilament lungi de circa 500 metri, din ele eliberandu-se peste 20 kg de stiuca.

Neobositi in activitatile lor de monitorizare si lupta impotriva braconajului piscicol, voluntarii CRE reusesc ceea ce institutiile nu fac, respectiv sa constientizeze in numar tot mai mare cetatenii, cu privire la gravitatea fenomenului braconajului piscicol.

Dovada stau si numeroasele aprecieri pe care CRE Bacau le primeste zilnic de la cetateni, in retelele de socializare. „Cu totii stiam ca sunt braconieri, dar niciodata nu am banuit amploarea fenomenului pana nu ati inceput voi sa va ocupati de ei”, spune Adrian Pletea, intr-un comentariu pe Facebook, la postarile CRE Bacau, remarcand totodata ca voluntarii ecologisti „fac minuni” cu nici 1% din fondurile institutiilor cu atributii in domeniu.

„Braconajul se manifesta pe toate lacurile, noapte de noapte. Daca ziua majoritatea braconierilor nu mai au curaj sa iasa, acestia incearca sa recupereze dupa lasarea intunericului. Efortul de combatere este extrem de dificil, mai ales ca in aceasta perioada autoritatile (ANPA, Garda de Mediu etc.) parca au disparut de tot. Este mare nevoie de resurse umane si financiare pentru a derula aceste actiuni”, considera reprezentantii CRE Bacau.