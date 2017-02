Sezon excelent pentru voleibalistele Stiintei Bacau! Aflate in lupta pentru titlul de campioane, studentele isi continua cursa si in Cupa Rominiei, a carei finala o vor juca pe 30 aprilie, in mansa unica, impotriva Albei Blaj.

Stiinta a trecut in semifinalele Cupei de CSM Tirgoviste, dupa o dubla victorie contra echipei lui Dragan Nesic: 3-1 pe teren propriu si 3-2 miercuri seara, in returul sustinut in deplasare. Mansa retur (care, in mod surprinzator si nejustificat, nu a mai fost transmisa de Digisport 4, asa cum era programat) a rezolvat ecuatia calificarii dupa doar doua seturi (ambele cistigate de bacauance) in mai putin de o ora de joc.

Victorioasa in primul set cu 25-22, Stiinta si-a adjudecat si actul secund (in care a fost condusa doar o data, in startul sau, cu 0-1), de data aceasta la sapte puncte diferenta.

Avind 2-0 la seturi si calificarea asigurata, oaspetele au redus turatia motoarelor, Florin Grapa rulind intreg lotul avut la dispozitie.

In partialul trei, Stiinta a revenit de la 20-23 la 24-23, insa dimbovitencele s-au impus cu 28-26. Gazdele au egalat situatia la seturi dupa un 25-18 in setul patru, dar finalul de meci a apartinut tot bacauancelor, care s-au impus in tie-break cu 15-11. Stiinta demonstreaza inca o data ca este o echipa de top si pregateste o noua confruntare cu CSM Tirgoviste in deplasare.

De data aceasta in campionat, luni, de la ora 18.00.