Stiinta Bacau- Unic Piatra Neamt 3-1 (13, 16, -19, 20)

Intr-o etapa dominata de meciuri câstigate sau pierdute cu 3-0, jocul de la Bacau, dintre Stiinta si Unic a fost singurul care a avut nevoie de patru seturi. Si nu a lipsit chiar foarte mult pentru ca partida jucata sâmbata, in Sala Sporturilor, in runda a saptea a Diviziei A1 la volei feminin, sa fie decisa in tie-break.

Si asta pentru ca Stiinta a ridicat piciorul de pe acceleratie dupa primele doua acte, ambele câstigate clar, la 13, respectiv 16. Unicul a venit peste, a redus din handicap dupa un 25-19 in partialul al treilea si a condus in actul patru pâna la 11-9.

A fost momentul in care bacauancele au spus „halt”, iar introducerea Nikoletei Perovic s-a dovedit de bun augur, Stiinta intrând pe serviciul muntenegrencei cu 16-11 la cel de-al doilea time-out tehnic. Chiar daca Unic a ramas agatata de adversara si de meci, Stiinta a câstgat setul cu 25-20, adjudecându-si victoria cu 3-1. Succesul de sâmbata nu a permis, insa, echipei antrenate de Florin Grapa sa revina pe podium, CSM Bucuresti impunându-se la scor de trei puncte la Târgu-Mures si ramând pe locul 3. Runda viitoare, studentele vor avea parte de cel mai dificil examen din aceasta toamna, intâlnind campioana României, la Blaj.

Contra Unicului, Stiinta evoluat in formula: Zburova (1 punct), Cazacu (12), Rogojinaru (10), Fales (7), Zarkova (10), Perovic (23), Albu- libero. Au mai evoluat, Miclea, Baltatu (1), I. Radu (1), Otasevic (1) si Manu- libero.

Rezultatele etapei a saptea: SCM U Craiova- Dinamo Bucuresti 0-3, SCM Pitesti- CSM Lugoj 3-0, Penicilina Iasi- Volei Alba Blaj 0-3, Stiinta Bacau- Unic Piatra Neamt 3-1, Medicina Târgu-Mures- CSM Bucuresti 0-3, CSU Galati- CSM Târgoviste 0-3.

Clasament

1 Volei Alba Blaj 7 7 0 21-2 20p.

2 CSM Târgoviste 7 6 1 19-4 18p.

3 CSM Bucuresti 7 5 2 17-6 16p.

4 Stiinta Bacau 7 5 2 17-9 16p.

5 Dinamo Bucuresti 7 5 2 17-8 15p.

6 Unic P. Neamt 7 3 4 12-13 10p.

7 SCM Pitesti 7 3 4 10-14 9p.

8 CSM Lugoj 7 3 4 10-16 7p.

9 Medicina Tg. Ms. 7 2 5 7-15 6p.

10 Penicilina Iasi 7 2 5 7-15 6p.

11 CSU Galati 7 1 6 4-19 3p.

12 SCM U Craiova 7 0 7 1-21 0p.

Programul etapei viitoare (19 noiembrie): Dinamo- CSM Târgoviste, CSM Bucuresti- CSU Galati, Unic Piatra Neamt- Medicina Târgu-Mures, Volei Alba Blaj- Stiinta Bacau, CSM Lugoj- Penicilina Iasi, SCM U Craiova- CSM Pitesti.