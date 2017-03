Sport Știința Bacău ține racheta sus Badminton/ Cupa României de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Se schimbă generațiile, se modifică adversarii, dar vârful ierarhiilor continuă să consemneze prezența badmintoniștilor de la Știința Bacău. Cupa României pentru Seniori, desfășurată la sfârșitul săptămânii trecute, la sala „Orizont” din Bacău, i-a avut din nou ca protagoniști pe sportivii antrenați de Bogdan Milon. Bilanțul băcăuanilor? Două medalii de aur, trei de argint și două de bronz. „Dacă ar fi după mine, nu aș concepe altceva decât aurul. Iar noi am fost foarte, foarte aproape de a schimba două din cele trei medalii de argint cu unele de aur. Cel mai important este însă faptul că, în ciuda trecerii anilor, reușim să ținem steagul sus în badmintonul românesc”, a declarat Bogdan Milon la finalul Cupei României. Într-adevăr, Știința putea da o strălucire și mai mare palmaresului său, în condițiile în care Robert Ciobotaru și Adelina Marin au pierdut finalele de simplu la mare luptă. La simplu băieți, Bobi Ciobotaru a fost învins cu 2-1 de campionul timișorean Collins Filimon, în timp ce la simplu fete, Adelina Marin a avut trei mingi de meci în finala pierdută tot cu 2-1 (și cu 26-24 în setul decisiv) în față Ioanei Grecea de la Sportul Studențesc. La dublu feminin, băcăuanca Alexandra Milon a refăcut cuplul de succes cu fosta sa colegă de la Știința, Florentina Constantinescu (Petre), câștigând aurul după o victorie cu 2-0 în fața perechii alcătuite din Ioana Grecea și Maria Duțu. La dublu mixt, în schimb, băcăuanii Adelina Milon/ Daniel Cojocaru au fost nevoiți să se recunoască învinși cu 2-1 în finala disputată contra coechipierului lor de la Știința, Bobi Ciobotaru care a făcut pereche la aceasta probă cu Florentina Constantinescu. La dublu masculin, aventura Științei s-a oprit în semifinale, unde Bobi Ciobotaru și Daniel Cojocaru au cedat cu 2-1 în fața cuplului Posteucă/ Filimon, iar Cătălin Ionașcu și Matei Droancă au pierdut, cu același scor, contra cuplului Constantinescu/ Grosu. Și pentru că Știința își pregătește cu grijă schimbul de mâine, concomitent cu desfășurarea Cupei României, clubul băcauan a organizat și ediția a 14-a a Memorialului „Lepădatu” pentru sportivii U11, acolo unde Tiana Ichim și David Sinculeț au cucerit bronzul la simplu fete, respectiv simplu băieți.

În perioada 28-30 aprilie, Știința Bacău va organiza, în parteneriat cu Federația Română de Badminton și Campionatul Național pentru Seniori, competiție care va fi prefațată de Memorialul „Lepădatu” Under 13. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.