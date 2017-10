În acest weekend pornește la drum campionatul Diviziei A1 la volei feminin. Startul sezonului găsește Știința Bacău pe teren propriu, în compania nou-promovatei Agroland Timișoara, echipă pe care băcăuancele au învins-o săptămâna trecută cu 3-1 la Cupa Blajului. „Chiar dacă este o nou-promovată, Timișoara se prezintă cu achiziții care o fac să-și propună calificarea în play-off-ul Diviziei A1”, a subliniat antrenorul Științei, Florin Grapă. Într-adevăr, timișorencele s-au întărit prin aducerea lui Cărbuneanu, Petra și Bacșiș. „Plus că au un centru din Muntenegru (Lakovic n.r) peste ce era anul trecut Otasevic la noi”, a completat Grapă. Știința se prezintă și ea cu o echipă reamaniată. A renunțat la straniere, mizând pe o pleiadă de jucătoare noi: Kapelovies, Berdilă, Ciocian, Hambele-Lupa, Dancu, Sipoș, Matache și Ciucu. „În linii mari, am cristalizat un sextet de bază: Kapelovies, Cazacu, Rogojinaru, Faleș si Albu. Pentru a doua trăgătoare secundă și pentru al doilea centru mai există încă dubii”, a spus Florin Grapă, care a adăugat: „Obiectivul nostru este calificarea într-o cupă europeană. Sper să începem campionatul cu dreptul și să creștem de o etapă la alta”. Programul complet al primei etape (14 octombrie): CSM Târgoviște- Penicilina Iași, CSM București – Dinamo (se joacă luni, 16 octombrie, de la ora 18.00/ Digisport), Medicina Târgu-Mureș- U Data Cluj, Alba Blaj- CSM Lugoj, Știința Bacău- Agroland Timișoara. 0 SHARES Share Tweet loading...

