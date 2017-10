Primul meci, prima victorie pentru Știința Bacău în campionatul Diviziei A1. Sau, mai bine zis, pentru „new Știința”. Un „new Știința” alcătuită în totalitate din voleibaliste românce. Sâmbătă, contra timișorencelor de la Agroland, Florin Grapă a mizat pe o garnitură de bază având-o pe Lorena Ciocian la construcție, cu Rogojinaru și Lupa pe extreme, perechea Dancu-Faleș în centru, iar ca „universal” pe Cristina Cazacu, În fine, rolul de libero a revenit Mihaelei Albu, autoarea unei evoluții peste media echipei. „Încă suntem în căutări. Sunt lucruri care continuă să mă nemulțumească- îndeosebi serviciul și prestația centralelor în primele două seturi- dar nu mă dau bătut. Îmi doresc foarte mult să dovedesc că și cu jucătoare din România se poate face performanță”, a declarat antrenorul Științei, Florin Grapă după meciul câștigat cu 3-1 contra Agrolandului. „Un meci greu, chiar dacă scorul poate lasă să se vadă altceva”, a adăugat tehnicianul băcăuan. Având în ex-băcauanca Bacșiș principala realizatoare (14 puncte), Agroland a ținut aproape până la primul time-out tehnic al setului de debut, pierdut în final la 17, pentru ca în actul secund timișorencele să speculeze erorile adversarei și să se impună cu 25-23 pe un atac în bandă al Irinei Radu. Setul al treilea a început tot sub semnul oaspetelor, numai că, la 7-7, un atac în diagonală al Georgianei Faleș a dat semnalul unei serii de opt puncte la rând câștigate pe serviciul aceleiași Faleș. Știința și-a adjudecat parțialul cu 25-13, pentru ca setul al patrulea să fie un adevarat galop de sănătate (7-0, 9-2) încheiat cu o victorie la 14 puncte diferență.

În final, merită remarcat numărul mare de spectatori prezenți sâmbătă la Sala Sporturilor, lucru care arată că Știința rămâne o echipă cu susținere afectivă. Și sperăm, noi, și cu susținere financiară. Runda viitoare, programată sâmbătă, 21 octombrie, studentele se vor deplasa la Lugoj.

Știința: Ciocian 6 puncte (Kapelovies), Rogojinaru 12 (Berdilă), Cazacu 13 (I. Radu 1), Faleș 10 (Sipoș), Dancu 6, Albu-libero. Time-out la 0-2 Lucru mai putin obișnuit, în actul al treilea, antrenorul gazdelor, Florin Grapă a solicitat time-out la scorul de 0-2. „Mi s-a mai întâmplat să cer time-out la scoruri de genul acesta. Așa am simțit că trebuie să fac în acel moment. Timișoara tocmai câștigase setul anterior si mi-era teamă să nu se distanțeze ca număr de puncte", a explicat Grapa. Intervenția tehnicianului băcăuan a avut efect deoarece Știința a tăiat elanul adversarei, revenind în joc și pe tabelă.

