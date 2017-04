Cultura Ştefan Popa Popa’S s-a întâlnit cu Sorin Braşoveanu, preşedintele Consiliului Judeţean de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ştefan Popa Popa’S, celebrul artist portretist, o legendă în viaţă, singurul artist care a avut o expoziţie la Vatican, în ultimii 200 de ani, ales portretistul oficial al Papei Benedict al XVI-lea, cu expoziţii la NATO şi în întreaga lume, premiant al Academiei de Arte frumoase de la Moscova, invitat special la Charity Ball, care are loc astăzi, 7 aprilie, la Restaurnatul ELITE-Aerostar, a avut o întâlnire amicală cu Sorin Braşoveanu, preşedintele Consiliului Judeţean. Cu această ocazie, cei doi au discutat probleme ale rolului artei şi artistului în viaţa comunităţilor, a colaborării dintre artişti şi mediul de afaceri, dar şi pentru rezolvarea unor importante situaţii de ordin social. Un exemplu concret este şi participarea artistului la Balul de Caritate din Bacău, caricaturile şi portretele sale realizate la manifestarea amintită vor fi scoase la licitaţie, iar sumele aduante vor fi donate Asociaţiei ARROW Bucureşti, organizatoarea Balului de caritate, destinate sprijinirii a trei tineri de excepţie, Daria Grigore şi Tiberiu Stan, intraţi într-o competiţie pentru a deveni campioni mondiali la dans sportiv, Ana Constantinescu, studentă la Universitatea Huddersfield, Facultatea de Artă, Design şi Arhitectură din Anglia, cu rezultate de excepţie. Cu acest priliej, în semn de recunoaştere a contribuţiei deosebite în promovarea artei româneşti, a României în lume, Sorin Braşoveanu i-a înmânat artistului bănăţean Distincţia de Merit a CJ. „Este o personalitate uriaşă a artei româneşti şi internaţioanle, cel mai mare caricaturist din toate timpurile. Ne-a făcut onoarea de a fi împreună la această manifestare cu scop caritabil şi, în semn de mare preţuire, i-am acordat această distincţie, stabilind, totodată, noi punţi de colaborare în viitor”, a spus preşedintele Consiliului Judeţean. Ştefan Popa Popa’S a mulţumit şi a declarat: „Eu sunt bănăţean şi mă ţin de cuvânt. Eu vreau să fac ceva, nu numai să declar. Sunt pentru prima dată în Bacău şi mi-aş dori să mai vin, depinde de dumneavoastră dacă doriţi şi mă invitaţi. Este nevoie, astăzi, de muncă, de seriozitate şi de cuvânt.” La întâlnire au mai participat Irina Daniela Popa, antreprenor, co-organizator al Charity Ball, Tudor Malearov, co-fondator al Asociaţiei ARROW, Irina Kaim, reprezentant al Grupului de Sănătate Memorial Hospital din Turcia care au venit cu propunerea de colaborare dintre spitalul din Turcia şi Spitalul de Urgenţă din Bacău, de aceea la discuţii au fost invitaţi şi Adrian Popa, manager şi dr. Ioana Dinu, director medical ai SJU, Dan Stoica, din partea Casei de Asigurări de Sănătate. Părţile au afirmat că sunt posibilităţi, există deschidere pentru o asemenea colaborare, urmând ca, în perioada următoare, să se identifice căile şi modalităţile concrete, însă, cu siguranţă, domeniul oncologic ar fi pe prim plan. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.