Ștefan Popa Popa’s, prezent în Bacău

Vineri, 7 aprilie, de la ora 14, în Sala mare a Consiliului Județean (CJ), președintele Sorin Brașoveanu se va întâlni cu Ștefan Popa Popa's, cunoscut drept cel mai rapid caricaturist din lume, recordul său fiind omologat de Cartea Recordurilor, La Festivalul Internațional de Caricatură de la Saint-Estève (Franța). Ștefan Popa Popa's este membru al Fundației pentru Știință și Arte a Academiei Cita din Roma și membru al Asociației Artiștilor Plastici (UNESCO). Sute de șefi de state și guverne și mari personalități ale lumii se mândresc cu caricaturi semnate de artistul român. Între aceștia se află Bill Clinton, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan,George W. Bush, Vladimir Putin, Boris Elţin, Jose Manuel Barosso, Dominique de Villepin, Francois Mitterrand, Jean Pierre Raffarin, Madeline Allbright, Tony Blair, Petru Lucinschi, Vaclav Havel, Silvio Berlusconi, Helmuth Kohl, Nelson Mandela, Valery Giscard d'Estaing, Mihail Gorbaciov, Lionel Jospin. Prezența sa în Bacău este motivată de organizarea Balului de Caritate „Viața este ca un bumerang! Dai si primești! Trei tineri din România ne solicită sprijinul material pentru a-și atinge visul", eveniment caritabil organizat de Irina Daniela Popa și Asociația ARROW, reprezentată de Alina Stoica, Ambasador & Co-Fondator, și Tudor Malearov, Președinte & Co-fondator. La întânirea din sala mare a CJ Bacău va fi prezent și Kerem Topuz, directorul internațional de dezvoltare al Grupului de sănătate Memorial Hospital din Turcia, motiv pentru care sunt invitați să participe și reprezentanți ai Casei de Asigurări de Sănătate și Spitalului Județean de Urgență Bacău.

