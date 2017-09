Asociaţia “Centrul Daniel” Bacău organizează în perioada 29 şi 30 septembrie (vineri şi sâmbătă) cea de a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Muzică Uşoară pentru Copii şi Tineret „STEA Printre Stele”. Evenimentul se va desfăşura în sala mare de spectacole a Teatrului Municipal “G. Bacovia”, fiind organizat în cadrul proiectului co-finanţat de către Municipiul Bacău prin programul de finanţare nerambursabilă în baza L. 350 / 2005 pentru anul 2017. Festivalul „ STEA Printre Stele” este organizat de Asociaţia “Centrul Daniel” Bacău şi îşi propune să-i aducă împreună pe copiii talentaţi, copiii cu dizabilităţi şi personalităţile marcante ale muzicii uşoare româneşti. Evenimentul este organizat pe durata a două zile şi va debuta pe 29 septembrie cu începere de la ora 17.00. Juriul festivalului va fi compus din artişti consacraţi precum: Nico-interpreta de muzică uşoară,

Luminiţa Anghel -interpreta de muzică uşoară,

Aurelian Temişan – interpret de muzică uşoară,

Dragoş Udilă – UDDI – semifinalist X Factor 2012,

Mihai Alexandru – compozitor- preşedintele juriului,

George Vanvu – realizator emisiuni Radio România,

Bogdan Dragomir – Radio România Bucureşti,

Claudiu Bulete – compozitor – CB Media – compozitorul imnului festivalului

Marcel Iorga – compozitor. Şi-au anunţat participarea în cadrul festivalului un număr de 115 copii din ţară şi străinătate, aceştia concurând pe zece categorii de vârstă plus categoria „grupuri”. Noutatea acestei ediţii este introducerea secţiunii de desene realizate de copii în cadrul festivalului având că tema “Să fim prieteni! Copil ca tine sunt şi eu”. Gala de premiere va avea loc sâmbătă, 30 septembrie, la ora 18 şi va cuprinde pe lângă premieri, recitaluri şi momente artistice. În cadrul acestui festivalului avem şi un moment inedit, o petrecere, un moment de relaxare după finalizarea concursului şi înainte de premiere, prilej pentru copii să se cunoască mai bine. Evenimentul se va încheia cu gala de premiere în dată de 30 septembrie începând cu orele 18.00. Gala va fi presărată cu minirecitaluri susţinute de către:

Alessia, Nico, Luminiţa Anghel, Aurelian Temişan, Dragoş Udilă – UDDI. 2 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.