Editorial Sta(tu)tul de om de Florentin Radu Nu ştiu de ce, dar când se vorbeşte, în general, despre fundaţii, acele organizaţii neguvernamentale despre care auzim cam peste tot, nu prea îmi mai vine să mă manifest exuberant. Și nici să mai plâng pe umerii celor care fac ce fac prin aceste organizaţii… Poate că, pe la început, credeam în mişcarea asta, fiind şi mai tânăr, dar mai ales pentru că reprezenta, la acea dată, ceva nou în peisajul nostru. Însă, cu trecerea anilor, am învăţat, din experienţă (uneori, amară, din păcate), că lucrurile nu stau chiar aşa cum ţi le prezintă cei de la ONG-uri. Am aflat inclusiv ce bani se învârt pe acolo şi cât de puţini ajung la beneficiari (în unele cazuri) sau despre ce lefuri încasează unii de pe-acolo. Ca să nu mai zic ce greu e să intri în clubul lor…Hm. În fine, măcar, mă consolez cu faptul că fac şi ele ce, în mod normal, ar fi trebuit statul să o facă. Sigur, nu toate ONG-urile trebuie, să zicem, desconsiderate, existând printre ele destule în care te-ai încrede câtuşi de puţin. Mai ales când vorbim despre cele fundamentate pe valorile creştine (deși, numai susținători ai moralei creștine nu s-ar putea numi cei care l-au îndepărtat pe co-fondatorul Millard Fuller – loc de lectură! n.r.). În fine, ziceam despre lucrurile pe care statul ar fi trebuit să le facă, exclusiv cu resursele pe care le are la dispoziție, și nu așteptând mila cetățenilor ca să urnească lucruri. Până la urmă, nu trebuie decât să arăți că ești…om, măcar un pic. Numai că al nost' stat puturos și hulpav n-a știut decât să-i subjuge, să-i aducă la sărăcie pe mulți dintre cei care îl tot hrănesc de aproape trei decenii. Iar, acum, culmea e că, tot din sărăcia oamenilor, s-au strâns bănuți pentru a le face case celor mai săraci ca ei (sau poate mai ghinioniști ca restul poporului). Nu-mi place nici parada pe care o fac gulerele scrobite de fiecare dată când se lansează o acțiune caritabilă. În rest, Dumnezeu cu mila!, să trăim îndeajuns cât să schimbăm din temelii țara, altfel, o să ajungem sub cerul liber, ca strămoșii noștri preistorici.

