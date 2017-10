Contrasens Statuia de pe E 85 de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La o aruncătură de băţ de Focşani, la Dragosloveni, pe dreapta cum te duci spre Bucureşti pe E85, vezi o statuie ecvestră. Nu e nici a lui Cuza, nici a lui Ştefan cel Mare, este un monument dedicat generalissimului rus Aleksandr Suvorov. Înainte să o luăm pe arătură cu rusofobia, să amintim că Suvorov, ca participant la războiul ruso-turc dintre anii 1787-1792, a învins trupele otomane în două bătălii pe teritoriul românesc: la Râmnicu Sărat şi la Focşani. Pentru victoria de la Râmnicul Sărat, când cu 25.000 de oameni a învins o armata turcească de 100.000, împărăteasa Ecaterina l-a răsplătit cu titlul simbolic de „Rîmnikski”. La Focşani, a atacat cu 7000 de soldați, împreună cu 18.000 de austrieci conduși de Frederic Josias, prinț de Saxa-Coburg-Saalfeld, tabăra turcească în care se aflau 30.000 de soldaţi şi i-a pus pe fugă. Suvorov nu a fost învins în nici o bătălie, în schimb a fost copleşit de intrigi; după moartea Ecaterinei, noul ţar Pavel avea să-l îndepărteze de la Curte pentru a-l rechema, ulterior şi a-l trimite pe frontul italian. Nevoit să se retragă cu armata în timpul iernii prin munţi, după ce austriecii au schimbat tabăra, generalul reuşeşte să-şi pună soldaţii la adăpost şi i se promite o paradă triumfală la întoarcerea în Rusia. Intrigile, însă, l-au determinat pe ţar să anuleze şi chiar să refuze să-l mai primească pe generalissim, care va muri la câteva luni după reîntoarcerea sa la Sankt Petersburg. Statuia de la Dragosloveni are o istorie la fel de zbuciumată: a fost inaugurată în 1913, ca urmare a iniţiativei Societăţii Istorice Militare Ruse. În 1916, ruşii demontează statuia din cauza războiului. Monumentul este reasamblat la Odessa şi, ulterior, la Ismail. Soclul rămâne liber iar în 1949, la 160 de ani de la victoriile de la Râmnic şi Focşani, Comisia Monumentelor Istorice decide restaurarea monumentului pentru ca zece ani mai târziu, să fie amplasată şi noua statuie, cea pe care o vedem şi astăzi. Suvurov a scris un apreciat manual de tactică – „Ştiinţa Victoriei”. De la el au rămas două maxime interesante: „Instruieşte-te din greu, luptă uşor” şi „Glonţul e un prost, baioneta este de treabă”. În vremea URSS a fost instituit „Ordinul Suvorov”, pentru victorii împotriva forţelor inamice superioare. 1 SHARES Share Tweet

